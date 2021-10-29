https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756896005.html
Страны G20 решили вакцинировать 70 процентов населения мира
Страны G20 решили вакцинировать 70 процентов населения мира - РИА Новости, 29.10.2021
Страны G20 решили вакцинировать 70 процентов населения мира
Участники совместной встречи глав минфинов и минздравов стран G20, которая прошла в Риме в преддверии саммита лидеров формата, заявили о готовности увеличить... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:58
2021-10-29T16:58
2021-10-29T17:08
распространение коронавируса
вакцинация
большая двадцатка
весь мир
в мире
воз
здоровье - общество
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РИМ, 29 окт - РИА Новости. Участники совместной встречи глав минфинов и минздравов стран G20, которая прошла в Риме в преддверии саммита лидеров формата, заявили о готовности увеличить поставки вакцин от коронавируса в развивающиеся страны для достижения общемирового уровня вакцинации в 40% к концу текущего года и 70% - к середине следующего, говорится в итоговом коммюнике встречи."Чтобы способствовать достижению глобальных целей вакцинации не менее 40% населения во всех странах к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года в соответствии с рекомендациями глобальной стратегии вакцинации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мы будем предпринимать шаги по увеличению поставок вакцин и основных медицинских продуктов и ресурсов в развивающихся странах и устранению соответствующих ограничений в области поставок и финансирования", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756875242.html
весь мир
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вакцинация, большая двадцатка, весь мир, в мире, воз, здоровье - общество
16:58 29.10.2021 (обновлено: 17:08 29.10.2021)
Страны G20 решили вакцинировать 70 процентов населения мира
Страны G20 решили вакцинировать 40% населения мира в этому году и 70% к середине 2022-го