https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756896005.html

Страны G20 решили вакцинировать 70 процентов населения мира

Страны G20 решили вакцинировать 70 процентов населения мира - РИА Новости, 29.10.2021

Страны G20 решили вакцинировать 70 процентов населения мира

Участники совместной встречи глав минфинов и минздравов стран G20, которая прошла в Риме в преддверии саммита лидеров формата, заявили о готовности увеличить... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:58

2021-10-29T16:58

2021-10-29T17:08

распространение коронавируса

вакцинация

большая двадцатка

весь мир

в мире

воз

здоровье - общество

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РИМ, 29 окт - РИА Новости. Участники совместной встречи глав минфинов и минздравов стран G20, которая прошла в Риме в преддверии саммита лидеров формата, заявили о готовности увеличить поставки вакцин от коронавируса в развивающиеся страны для достижения общемирового уровня вакцинации в 40% к концу текущего года и 70% - к середине следующего, говорится в итоговом коммюнике встречи."Чтобы способствовать достижению глобальных целей вакцинации не менее 40% населения во всех странах к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года в соответствии с рекомендациями глобальной стратегии вакцинации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мы будем предпринимать шаги по увеличению поставок вакцин и основных медицинских продуктов и ресурсов в развивающихся странах и устранению соответствующих ограничений в области поставок и финансирования", - говорится в тексте.

https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756875242.html

весь мир

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вакцинация, большая двадцатка, весь мир, в мире, воз, здоровье - общество