https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756866623.html
В Нижегородской области темпы вакцинации от COVID-19 выросли в пять раз
В Нижегородской области темпы вакцинации от COVID-19 выросли в пять раз - РИА Новости, 29.10.2021
В Нижегородской области темпы вакцинации от COVID-19 выросли в пять раз
Темпы вакцинации от коронавируса в Нижегородской области за последние дни выросли в 5-6 раз по сравнению с концом сентября, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:46
2021-10-29T14:46
2021-10-29T14:47
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
здоровье - общество
глеб никитин
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в Нижегородской области за последние дни выросли в 5-6 раз по сравнению с концом сентября, заявил глава региона Глеб Никитин.По его словам, на данный момент в Нижегородской области вакцинировано 1 миллион 230 тысяч человек."Очень хорошие темпы роста по обращению за вакцинацией: по сравнению даже с прошлой неделей, которая тоже у нас была рекордной, где-то 26% роста с момента объявления нерабочих дней. Если говорить про самые низкие темпы вакцинации, которые были в конце сентября-начале октября, то рост - в пять-шесть раз. Сейчас первым компонентом вакцинируются от 15 до 17 тысяч (в день – ред.), а были моменты, когда 3-4 тысячи в сутки (вакцинировались)", - сказал Никитин в эфире телеканала "Россия-24".Он сообщил, что всего в регионе развернуто 149 пунктов вакцинации, также работают 29 мобильных бригад."В настоящий момент у нас достаточное количество вакцины на складе, чтобы управлять запасами. Заранее определяются возросшие темпы вакцинации, планируются поставки. Есть определенные опасения в отношении "Спутника Лайт" для ревакцинации, но мы пока справляемся. Уверен, что федеральный центр будет поддерживать необходимый темп поставок в регион", - сказал Никитин.Ранее сообщалось, что с 25 октября в Нижегородской области ввели нерабочие дни. Они не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения. Закрыты торговые центры, кинотеатры и театры, кафе и рестораны, доступ в музеи и спортивные организации осуществляется только по QR-кодам. С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения предприятий общепита, торговых центров, салонов красоты, гостиниц и парков развлечений. После окончания периода нерабочих дней будут действовать ранее принятые нормы, предусматривающие перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, нижегородская область, здоровье - общество, глеб никитин, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:46 29.10.2021 (обновлено: 14:47 29.10.2021)
В Нижегородской области темпы вакцинации от COVID-19 выросли в пять раз
Темпы вакцинации от коронавируса в Нижегородской области выросли в пять раз
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости.
Темпы вакцинации от коронавируса
в Нижегородской области
за последние дни выросли в 5-6 раз по сравнению с концом сентября, заявил глава региона Глеб Никитин
.
По его словам, на данный момент в Нижегородской области вакцинировано 1 миллион 230 тысяч человек.
"Очень хорошие темпы роста по обращению за вакцинацией: по сравнению даже с прошлой неделей, которая тоже у нас была рекордной, где-то 26% роста с момента объявления нерабочих дней. Если говорить про самые низкие темпы вакцинации, которые были в конце сентября-начале октября, то рост - в пять-шесть раз. Сейчас первым компонентом вакцинируются от 15 до 17 тысяч (в день – ред.), а были моменты, когда 3-4 тысячи в сутки (вакцинировались)", - сказал Никитин в эфире телеканала "Россия-24"
.
Он сообщил, что всего в регионе развернуто 149 пунктов вакцинации, также работают 29 мобильных бригад.
"В настоящий момент у нас достаточное количество вакцины на складе, чтобы управлять запасами. Заранее определяются возросшие темпы вакцинации, планируются поставки. Есть определенные опасения в отношении "Спутника Лайт" для ревакцинации, но мы пока справляемся. Уверен, что федеральный центр будет поддерживать необходимый темп поставок в регион", - сказал Никитин.
Ранее сообщалось, что с 25 октября в Нижегородской области ввели нерабочие дни. Они не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения. Закрыты торговые центры, кинотеатры и театры, кафе и рестораны, доступ в музеи и спортивные организации осуществляется только по QR-кодам. С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения предприятий общепита, торговых центров, салонов красоты, гостиниц и парков развлечений. После окончания периода нерабочих дней будут действовать ранее принятые нормы, предусматривающие перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.
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