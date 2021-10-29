https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756841495.html

Решение о вакцинации детей должны принимать специалисты, заявил Песков

Решение о вакцинации детей должны принимать специалисты, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2021

Решение о вакцинации детей должны принимать специалисты, заявил Песков

Решения относительно детской вакцинации от коронавируса должны принимать специалисты, данный вопрос не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:04

2021-10-29T13:04

2021-10-29T13:04

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Решения относительно детской вакцинации от коронавируса должны принимать специалисты, данный вопрос не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это должны все-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов. Это не прерогатива Кремля", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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