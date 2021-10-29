https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756841495.html
Решение о вакцинации детей должны принимать специалисты, заявил Песков
Решение о вакцинации детей должны принимать специалисты, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2021
Решение о вакцинации детей должны принимать специалисты, заявил Песков
Решения относительно детской вакцинации от коронавируса должны принимать специалисты, данный вопрос не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:04
2021-10-29T13:04
2021-10-29T13:04
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Решения относительно детской вакцинации от коронавируса должны принимать специалисты, данный вопрос не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это должны все-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов. Это не прерогатива Кремля", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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Решение о вакцинации детей должны принимать специалисты, заявил Песков
Песков: решение о вакцинации детей от коронавируса должны принимать специалисты