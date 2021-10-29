https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756835304.html

В Кремле пообещали ликвидировать дефицит вакцин от COVID-19

В Кремле пообещали ликвидировать дефицит вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

В Кремле пообещали ликвидировать дефицит вакцин от COVID-19

РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:47

2021-10-29T12:47

2021-10-29T13:09

россия

распространение коронавируса

общество

вакцинация

курганская область

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти ликвидируют временную нехватку вакцин от COVID-19 в регионах в самые сжатые сроки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он отметил, что вакцинация должна проходить "ритмично"."Скачкообразное развитие этого процесса, конечно, ведет к возникновению краткосрочных дефицитов, но вместе с тем все отлажено, и в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован", — сказал представитель Кремля.Ранее стало известно, что в одном из областных центров Курганской области закончились запасы вакцины "Спутник Лайт", которую используют для повторной иммунизации. Власти сделали заявку на 20 тысяч доз, партия поступит по мере выпуска предприятиями.Помимо указанного однокомпонентного препарата, в России доступны "Спутник V", ЭпиВакКорона" и "КовиВак", еще несколько находятся в разработке. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической прививки.

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курганская область

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2021

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