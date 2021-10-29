https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756827351.html

В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации

В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации - РИА Новости, 29.10.2021

В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации

Более 300 пунктов вакцинации от COVID-19 работают в Подмосковье во время действия ограничительных мер, сообщает пресс-служба минздрава региона РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:17

2021-10-29T12:17

2021-10-29T12:17

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 300 пунктов вакцинации от COVID-19 работают в Подмосковье во время действия ограничительных мер, сообщает пресс-служба минздрава региона РИА Новости."В Московской области в период действия ограничительных мер с 28 октября по 7 ноября работают 310 пунктов вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно в поликлиниках, амбулаториях, круглосуточных пунктах, а также ТЦ и МФЦ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте."Период нерабочих дней необходим для того, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе. Те, кто еще по каким-то причинам не сделал прививку, могут пройти вакцинацию в любом удобном пункте. В эти дни работают 55 пунктов вакцинации при ТЦ и МФЦ, в них сделать прививку можно без предварительной записи", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756821363.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии