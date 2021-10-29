https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756821363.html

Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек

Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек - РИА Новости, 29.10.2021

Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в Москве прошли 5,5 миллиона человек, полностью вакцинировались 5 миллионов человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:53

2021-10-29T11:53

2021-10-29T11:53

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в Москве прошли 5,5 миллиона человек, полностью вакцинировались 5 миллионов человек, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 5 537 262 человек. Полная вакцинация - 5 006 956 человек", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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