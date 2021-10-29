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Распространение коронавируса
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Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек - РИА Новости, 29.10.2021
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в Москве прошли 5,5 миллиона человек, полностью вакцинировались 5 миллионов человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:53
2021-10-29T11:53
распространение коронавируса
общество
вакцинация
москва
здоровье - общество
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в Москве прошли 5,5 миллиона человек, полностью вакцинировались 5 миллионов человек, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 5 537 262 человек. Полная вакцинация - 5 006 956 человек", - говорится в сообщении.
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общество, вакцинация, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:53 29.10.2021
 
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек

Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 5 006 956 человек

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в Москве прошли 5,5 миллиона человек, полностью вакцинировались 5 миллионов человек, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
"Вакцинация первым компонентом - 5 537 262 человек. Полная вакцинация - 5 006 956 человек", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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