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В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз
В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз - РИА Новости, 29.10.2021
В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз
Вакцинация от коронавируса первым компонентом произведена 56 787 209 раз, полностью - 50 960 796 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:50
2021-10-29T11:50
2021-10-29T11:50
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса первым компонентом произведена 56 787 209 раз, полностью - 50 960 796 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 октября вакцинация первым компонентом проведена 56 787 209 раз, вакцинация полного цикла – 50 960 796 раз", - говорится в сообщении.
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В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз
В России полный цикл вакцинации от коронавируса провели более 50,9 миллиона раз