https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756820871.html

В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз

В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз - РИА Новости, 29.10.2021

В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз

Вакцинация от коронавируса первым компонентом произведена 56 787 209 раз, полностью - 50 960 796 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:50

2021-10-29T11:50

2021-10-29T11:50

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса первым компонентом произведена 56 787 209 раз, полностью - 50 960 796 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 октября вакцинация первым компонентом проведена 56 787 209 раз, вакцинация полного цикла – 50 960 796 раз", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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