https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756908759.html

Евросоюз готов помочь Белоруссии вакцинами от COVID-19, заявила Тихановская

Евросоюз готов помочь Белоруссии вакцинами от COVID-19, заявила Тихановская - РИА Новости, 29.10.2021

Евросоюз готов помочь Белоруссии вакцинами от COVID-19, заявила Тихановская

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время переговоров с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:38

2021-10-29T17:38

2021-10-29T17:38

в мире

белоруссия

евросоюз

воз

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здоровье - общество

оливер варгели

коронавирус covid-19

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время переговоров с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливером Варгелием получила заверение о готовности ЕС предоставить для населения республики помощь в виде вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Тихановской.Согласно сообщению пресс-службы, Тихановская провела видеозвонок с комиссаром ЕС Варгелием по поводу вакцин, поскольку в оппозиции полагают, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии ухудшается и официальные данные по смертности от COVID-19 могут быть занижены "более чем в 10 раз"."Мы уже провели консультации ... с COVAX (международный механизм по глобальному доступу к вакцинам от COVID-19 – ред.), ВОЗ, правительствами Польши, Венгрии и Германии. Сегодня я была рада услышать от еврокомиссара о готовности ЕС помочь белорусам и предоставить вакцины", - процитировали Тихановскую в пресс-службе.При этом она заметила, что "остаётся единственный вопрос: как доставить и реализовать эти вакцины в Беларуси". Оппозиционный политик добавила, что ее команда работает над этим. Ее пресс-служба подчеркнула, что после состоявшегося видеозвонка Варгелий "заявил о … разработке пакета помощи для Беларуси".Ранее белорусская оппозиция выступила с призывом к международному сообществу, в частности, руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству COVAX, оказать помощь Белоруссии в размере минимум миллиона доз бесплатных европейских вакцин от коронавируса. Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не видит смысла завозить в республику западные вакцины от COVID-19, поскольку используемые сейчас в стране китайская и российские лучше и их хватает, также идет разработка собственной вакцины. Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутник V" и "Спутник Лайт". По мнению Лукашенко, белорусская оппозиция "подкидывает" в общество идею о необходимости завезти в страну западные вакцины от коронавируса, чтобы ее сторонники могли получить паспорт о вакцинации этими препаратами и возможность выехать на Запад, "к "своим", инструкции получать".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210507/vaktsina-1731390906.html

https://ria.ru/20211026/vaktsiny-1756295831.html

https://ria.ru/20211020/lukashenko-1755377433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, евросоюз, воз, александр лукашенко, здоровье - общество, оливер варгели, коронавирус covid-19, светлана тихановская