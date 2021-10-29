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https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756908759.html
Евросоюз готов помочь Белоруссии вакцинами от COVID-19, заявила Тихановская
Евросоюз готов помочь Белоруссии вакцинами от COVID-19, заявила Тихановская - РИА Новости, 29.10.2021
Евросоюз готов помочь Белоруссии вакцинами от COVID-19, заявила Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время переговоров с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:38
2021-10-29T17:38
в мире
белоруссия
евросоюз
воз
александр лукашенко
здоровье - общество
оливер варгели
коронавирус covid-19
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время переговоров с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливером Варгелием получила заверение о готовности ЕС предоставить для населения республики помощь в виде вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Тихановской.Согласно сообщению пресс-службы, Тихановская провела видеозвонок с комиссаром ЕС Варгелием по поводу вакцин, поскольку в оппозиции полагают, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии ухудшается и официальные данные по смертности от COVID-19 могут быть занижены "более чем в 10 раз"."Мы уже провели консультации ... с COVAX (международный механизм по глобальному доступу к вакцинам от COVID-19 – ред.), ВОЗ, правительствами Польши, Венгрии и Германии. Сегодня я была рада услышать от еврокомиссара о готовности ЕС помочь белорусам и предоставить вакцины", - процитировали Тихановскую в пресс-службе.При этом она заметила, что "остаётся единственный вопрос: как доставить и реализовать эти вакцины в Беларуси". Оппозиционный политик добавила, что ее команда работает над этим. Ее пресс-служба подчеркнула, что после состоявшегося видеозвонка Варгелий "заявил о … разработке пакета помощи для Беларуси".Ранее белорусская оппозиция выступила с призывом к международному сообществу, в частности, руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству COVAX, оказать помощь Белоруссии в размере минимум миллиона доз бесплатных европейских вакцин от коронавируса. Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не видит смысла завозить в республику западные вакцины от COVID-19, поскольку используемые сейчас в стране китайская и российские лучше и их хватает, также идет разработка собственной вакцины. Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутник V" и "Спутник Лайт". По мнению Лукашенко, белорусская оппозиция "подкидывает" в общество идею о необходимости завезти в страну западные вакцины от коронавируса, чтобы ее сторонники могли получить паспорт о вакцинации этими препаратами и возможность выехать на Запад, "к "своим", инструкции получать".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20210507/vaktsina-1731390906.html
https://ria.ru/20211026/vaktsiny-1756295831.html
https://ria.ru/20211020/lukashenko-1755377433.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, воз, александр лукашенко, здоровье - общество, оливер варгели, коронавирус covid-19, светлана тихановская
17:38 29.10.2021
 
Евросоюз готов помочь Белоруссии вакцинами от COVID-19, заявила Тихановская

Тихановская получила заверение о готовности ЕС помочь Белоруссии вакцинами от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время переговоров с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливером Варгелием получила заверение о готовности ЕС предоставить для населения республики помощь в виде вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Тихановской.
Согласно сообщению пресс-службы, Тихановская провела видеозвонок с комиссаром ЕС Варгелием по поводу вакцин, поскольку в оппозиции полагают, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии ухудшается и официальные данные по смертности от COVID-19 могут быть занижены "более чем в 10 раз".
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 12:33Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19
"Мы уже провели консультации ... с COVAX (международный механизм по глобальному доступу к вакцинам от COVID-19 – ред.), ВОЗ, правительствами Польши, Венгрии и Германии. Сегодня я была рада услышать от еврокомиссара о готовности ЕС помочь белорусам и предоставить вакцины", - процитировали Тихановскую в пресс-службе.
При этом она заметила, что "остаётся единственный вопрос: как доставить и реализовать эти вакцины в Беларуси". Оппозиционный политик добавила, что ее команда работает над этим. Ее пресс-служба подчеркнула, что после состоявшегося видеозвонка Варгелий "заявил о … разработке пакета помощи для Беларуси".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 13:33
Лукашенко отказался ввозить в Белоруссию западные вакцины от COVID-19
Ранее белорусская оппозиция выступила с призывом к международному сообществу, в частности, руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству COVAX, оказать помощь Белоруссии в размере минимум миллиона доз бесплатных европейских вакцин от коронавируса. Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не видит смысла завозить в республику западные вакцины от COVID-19, поскольку используемые сейчас в стране китайская и российские лучше и их хватает, также идет разработка собственной вакцины. Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутник V" и "Спутник Лайт". По мнению Лукашенко, белорусская оппозиция "подкидывает" в общество идею о необходимости завезти в страну западные вакцины от коронавируса, чтобы ее сторонники могли получить паспорт о вакцинации этими препаратами и возможность выехать на Запад, "к "своим", инструкции получать".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 12:52Распространение коронавируса
Лукашенко заявил о готовности вакцинироваться от коронавируса
 
В миреБелоруссияЕвросоюзВОЗАлександр ЛукашенкоЗдоровье - ОбществоОливер ВаргелиКоронавирус COVID-19Светлана Тихановская
 
 
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