Евросоюз готов помочь Белоруссии вакцинами от COVID-19, заявила Тихановская
Тихановская получила заверение о готовности ЕС помочь Белоруссии вакцинами от COVID-19
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время переговоров с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливером Варгелием получила заверение о готовности ЕС предоставить для населения республики помощь в виде вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Тихановской.
Согласно сообщению пресс-службы, Тихановская провела видеозвонок с комиссаром ЕС Варгелием по поводу вакцин, поскольку в оппозиции полагают, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии ухудшается и официальные данные по смертности от COVID-19 могут быть занижены "более чем в 10 раз".
"Мы уже провели консультации ... с COVAX (международный механизм по глобальному доступу к вакцинам от COVID-19 – ред.), ВОЗ, правительствами Польши, Венгрии и Германии. Сегодня я была рада услышать от еврокомиссара о готовности ЕС помочь белорусам и предоставить вакцины", - процитировали Тихановскую в пресс-службе.
При этом она заметила, что "остаётся единственный вопрос: как доставить и реализовать эти вакцины в Беларуси". Оппозиционный политик добавила, что ее команда работает над этим. Ее пресс-служба подчеркнула, что после состоявшегося видеозвонка Варгелий "заявил о … разработке пакета помощи для Беларуси".
Ранее белорусская оппозиция выступила с призывом к международному сообществу, в частности, руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству COVAX, оказать помощь Белоруссии в размере минимум миллиона доз бесплатных европейских вакцин от коронавируса. Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не видит смысла завозить в республику западные вакцины от COVID-19, поскольку используемые сейчас в стране китайская и российские лучше и их хватает, также идет разработка собственной вакцины. Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm, российскими "Спутник V" и "Спутник Лайт". По мнению Лукашенко, белорусская оппозиция "подкидывает" в общество идею о необходимости завезти в страну западные вакцины от коронавируса, чтобы ее сторонники могли получить паспорт о вакцинации этими препаратами и возможность выехать на Запад, "к "своим", инструкции получать".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".