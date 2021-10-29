Шерпа в G20 назвала планы по иммунизации от COVID-19 к концу года
Шерпа в G20 Лукаш: к концу года нужно обеспечить доступ к вакцинам 40% населения Земли
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш во время брифинга по итогам прошедшего в Аргентине саммита "Группы двадцати"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На саммите G20 в Риме планируется принять целевые ориентиры по обеспечению доступа к вакцинам от COVID-19 не менее 40% населения планеты до конца 2021 года, заявила шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати" (G20) Светлана Лукаш.
"Безусловно главный приоритет, который оценивает "двадцатка", это возможность обеспечить полную иммунизацию, вакцинацию населения Земли. Здесь планируется принять решение о конкретных целевых ориентирах, а именно обеспечить не менее 40% населения доступом к вакцинам до конца этого года, и не менее 70% населения Земли до конца следующего года - также обеспечить возможность его иммунизации", - сказала Лукаш. По ее словам, одной из основных задач саммита станет борьба с коронавирусом, поддержка населения, восстановление экономики от последствий COVID-19.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очном саммите G20 в Риме. По ее словам, у Лаврова в Риме запланирован ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что президент России Владимир Путин решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации.