https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756875242.html

Шерпа в G20 назвала планы по иммунизации от COVID-19 к концу года

Шерпа в G20 назвала планы по иммунизации от COVID-19 к концу года - РИА Новости, 29.10.2021

Шерпа в G20 назвала планы по иммунизации от COVID-19 к концу года

На саммите G20 в Риме планируется принять целевые ориентиры по обеспечению доступа к вакцинам от COVID-19 не менее 40% населения планеты до конца 2021 года,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:27

2021-10-29T15:27

2021-10-29T15:27

в мире

большая двадцатка

здоровье - общество

светлана лукаш

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На саммите G20 в Риме планируется принять целевые ориентиры по обеспечению доступа к вакцинам от COVID-19 не менее 40% населения планеты до конца 2021 года, заявила шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати" (G20) Светлана Лукаш."Безусловно главный приоритет, который оценивает "двадцатка", это возможность обеспечить полную иммунизацию, вакцинацию населения Земли. Здесь планируется принять решение о конкретных целевых ориентирах, а именно обеспечить не менее 40% населения доступом к вакцинам до конца этого года, и не менее 70% населения Земли до конца следующего года - также обеспечить возможность его иммунизации", - сказала Лукаш. По ее словам, одной из основных задач саммита станет борьба с коронавирусом, поддержка населения, восстановление экономики от последствий COVID-19.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очном саммите G20 в Риме. По ее словам, у Лаврова в Риме запланирован ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что президент России Владимир Путин решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации.

https://ria.ru/20211014/vaktsiny-1754562135.html

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в мире, большая двадцатка, здоровье - общество, светлана лукаш, коронавирус covid-19