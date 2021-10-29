https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756851717.html

В Красноярском крае оценили запасы вакцины от коронавируса

В Красноярском крае оценили запасы вакцины от коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021

В Красноярском крае оценили запасы вакцины от коронавируса

Однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Красноярском крае осталось немного, в ближайшие пять дней поставок не ожидается, однако оставшегося... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:41

2021-10-29T13:41

2021-10-29T13:41

распространение коронавируса

красноярский край

александр усс

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник лайт"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754320259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36ea70e6e462bf5d8594252abd5610a2.jpg

КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Красноярском крае осталось немного, в ближайшие пять дней поставок не ожидается, однако оставшегося "Спутника V" для вакцинации населения достаточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.Посещение торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий на территории Красноярского края с 30 октября можно будет осуществить только при предъявлении QR-кодов, справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Позднее глава региона Александр Усс не исключил возможность введения в крае системы QR-кодов для кафе, ресторанов и салонов красоты."Вакцины "Спутник Лайт" осталось немного. В ближайшие пять дней поставок не ожидается. Однако "Спутника V" в регионе сейчас более 300 тысяч доз. Этого вполне достаточно даже с учетом повысившихся темпов вакцинации", - сказал собеседник агентства.По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе с начала пандемии зафиксировано 129 886 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки - 661 случай.

https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756835304.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, александр усс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"