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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756851717.html
В Красноярском крае оценили запасы вакцины от коронавируса
В Красноярском крае оценили запасы вакцины от коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021
В Красноярском крае оценили запасы вакцины от коронавируса
Однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Красноярском крае осталось немного, в ближайшие пять дней поставок не ожидается, однако оставшегося... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:41
2021-10-29T13:41
распространение коронавируса
красноярский край
александр усс
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник лайт"
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Красноярском крае осталось немного, в ближайшие пять дней поставок не ожидается, однако оставшегося "Спутника V" для вакцинации населения достаточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.Посещение торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий на территории Красноярского края с 30 октября можно будет осуществить только при предъявлении QR-кодов, справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Позднее глава региона Александр Усс не исключил возможность введения в крае системы QR-кодов для кафе, ресторанов и салонов красоты."Вакцины "Спутник Лайт" осталось немного. В ближайшие пять дней поставок не ожидается. Однако "Спутника V" в регионе сейчас более 300 тысяч доз. Этого вполне достаточно даже с учетом повысившихся темпов вакцинации", - сказал собеседник агентства.По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе с начала пандемии зафиксировано 129 886 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки - 661 случай.
https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756835304.html
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красноярский край, александр усс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
13:41 29.10.2021
 
В Красноярском крае оценили запасы вакцины от коронавируса

В Красноярском крае осталось немного вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула препарата против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в руке медика
Ампула препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт в руке медика - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Красноярском крае осталось немного, в ближайшие пять дней поставок не ожидается, однако оставшегося "Спутника V" для вакцинации населения достаточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Посещение торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий на территории Красноярского края с 30 октября можно будет осуществить только при предъявлении QR-кодов, справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Позднее глава региона Александр Усс не исключил возможность введения в крае системы QR-кодов для кафе, ресторанов и салонов красоты.
"Вакцины "Спутник Лайт" осталось немного. В ближайшие пять дней поставок не ожидается. Однако "Спутника V" в регионе сейчас более 300 тысяч доз. Этого вполне достаточно даже с учетом повысившихся темпов вакцинации", - сказал собеседник агентства.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе с начала пандемии зафиксировано 129 886 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки - 661 случай.
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Распространение коронавирусаКрасноярский крайАлександр УссФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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