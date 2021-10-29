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В Вологодской области почти закончилась вакцина "Спутник Лайт"
В Вологодской области почти закончилась вакцина "Спутник Лайт" - РИА Новости, 29.10.2021
В Вологодской области почти закончилась вакцина "Спутник Лайт"
Запас однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" заканчивается в Вологодской области, поставок ее в ближайшее время не ожидается, но запасов остальных... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:38
2021-10-29T12:38
2021-10-29T12:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Запас однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" заканчивается в Вологодской области, поставок ее в ближайшее время не ожидается, но запасов остальных вакцин достаточно, сообщили в департаменте здравоохранения региона."В настоящее время вакцина "Спутник Лайт" в Вологодской области практически закончилась. В ближайшие две недели поставок данной вакцины в область не ожидается", - сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения.Собеседник агентства отметила, что жители области могут пройти вакцинацию препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", запасы этих вакцин имеются в достаточном количестве.В октябре правительство Вологодской области по просьбе бизнеса и общественных организаций решило отложить введение QR-кодов о вакцинации до 1 ноября. При этом с 6 октября допуск во все медучреждения региона возможен только по QR-кодам сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата переболевшего и отрицательного теста. Эти требования действительны для плановой помощи, но не распространяются на детские поликлиники, экстренную медпомощь, дневные и круглосуточные профильные стационары.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, вологодская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Вологодской области почти закончилась вакцина "Спутник Лайт"
В Вологодской области почти закончились запасы однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости.
Запас однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт
" заканчивается в Вологодской области
, поставок ее в ближайшее время не ожидается, но запасов остальных вакцин достаточно, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
"В настоящее время вакцина "Спутник Лайт" в Вологодской области практически закончилась. В ближайшие две недели поставок данной вакцины в область не ожидается", - сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения.
Собеседник агентства отметила, что жители области могут пройти вакцинацию препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", запасы этих вакцин имеются в достаточном количестве.
В октябре правительство Вологодской области по просьбе бизнеса и общественных организаций решило отложить введение QR-кодов о вакцинации до 1 ноября. При этом с 6 октября допуск во все медучреждения региона возможен только по QR-кодам сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата переболевшего и отрицательного теста. Эти требования действительны для плановой помощи, но не распространяются на детские поликлиники, экстренную медпомощь, дневные и круглосуточные профильные стационары.