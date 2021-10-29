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Гинцбург оценил срок действия назальной вакцины от коронавируса
Гинцбург оценил срок действия назальной вакцины от коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021
Гинцбург оценил срок действия назальной вакцины от коронавируса
Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T05:33
2021-10-29T05:33
2021-10-29T08:54
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Гинцбург говорил агентству, что иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что врач посоветовал ей назальную вакцину в качестве дополнения. Она подчеркнула, что это неэффективно без основной прививки.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
05:33 29.10.2021 (обновлено: 08:54 29.10.2021)
Гинцбург оценил срок действия назальной вакцины от коронавируса
Гинцбург сообщил, что назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода