https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756785941.html

Гинцбург оценил срок действия назальной вакцины от коронавируса

Гинцбург оценил срок действия назальной вакцины от коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021

Гинцбург оценил срок действия назальной вакцины от коронавируса

Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T05:33

2021-10-29T05:33

2021-10-29T08:54

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Гинцбург говорил агентству, что иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что врач посоветовал ей назальную вакцину в качестве дополнения. Она подчеркнула, что это неэффективно без основной прививки.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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