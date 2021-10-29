https://ria.ru/20211029/ukraina-1756871164.html

Украина собралась спасти Европу от замерзания

На Украине нашли способ спасти Европу от замерзания - РИА Новости, 29.10.2021

Украина собралась спасти Европу от замерзания

В ближайшее время Украина увеличит экспорт дров в Европу, чтобы спасти ее от нехватки газа, заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:06

2021-10-29T15:06

2021-10-29T18:52

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ближайшее время Украина увеличит экспорт дров в Европу, чтобы спасти ее от нехватки газа, заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.Он напомнил, что по количеству лесов Украина входит в десятку лидеров в Европе. По словам Чаленко, в ЕС это понимают и в нынешних условиях рассматривают дрова как энергоноситель.Кроме того, экономист допустил, что в ближайшее время Киев может отменить запрет на массовый вывоз древесины, в том числе кругляка, несмотря на катастрофическую ситуацию с вырубкой на западе Украины. Как пояснил Чаленко, снятие моратория являлось одним из условий для транша от Еврокомиссии в размере 600 миллионов евро."Соответственно, наш экспорт древесины во всех позициях может только усилиться", — продолжил эксперт.В то же время он признал, что от возобновления экспорта сырья пострадает деревообрабатывающая промышленность на Украине, которая в последние годы показывает хороший рост.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост стоимости топлива с низкой заполненностью подземных хранилищ (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.

https://ria.ru/20211024/gaz-1756029865.html

https://ria.ru/20211022/gaz-1755720852.html

украина

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экономика, в мире, украина, европа