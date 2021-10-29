Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/ukraina-1756871164.html
Украина собралась спасти Европу от замерзания
На Украине нашли способ спасти Европу от замерзания - РИА Новости, 29.10.2021
Украина собралась спасти Европу от замерзания
В ближайшее время Украина увеличит экспорт дров в Европу, чтобы спасти ее от нехватки газа, заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:06
2021-10-29T18:52
экономика
в мире
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ближайшее время Украина увеличит экспорт дров в Европу, чтобы спасти ее от нехватки газа, заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.Он напомнил, что по количеству лесов Украина входит в десятку лидеров в Европе. По словам Чаленко, в ЕС это понимают и в нынешних условиях рассматривают дрова как энергоноситель.Кроме того, экономист допустил, что в ближайшее время Киев может отменить запрет на массовый вывоз древесины, в том числе кругляка, несмотря на катастрофическую ситуацию с вырубкой на западе Украины. Как пояснил Чаленко, снятие моратория являлось одним из условий для транша от Еврокомиссии в размере 600 миллионов евро."Соответственно, наш экспорт древесины во всех позициях может только усилиться", — продолжил эксперт.В то же время он признал, что от возобновления экспорта сырья пострадает деревообрабатывающая промышленность на Украине, которая в последние годы показывает хороший рост.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост стоимости топлива с низкой заполненностью подземных хранилищ (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
https://ria.ru/20211024/gaz-1756029865.html
https://ria.ru/20211022/gaz-1755720852.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, украина, европа
15:06 29.10.2021 (обновлено: 18:52 29.10.2021)
 
На Украине нашли способ спасти Европу от замерзания

Экономист Чаленко рассказал, как Украина может спасти Европу от замерзания

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ближайшее время Украина увеличит экспорт дров в Европу, чтобы спасти ее от нехватки газа, заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Это, безусловно, интересная продукция для экспорта, особенно для рынка Европейского союза. В этом отопительном сезоне, пока не запущен "Северный поток — 2", у них не хватает 70 миллиардов кубометров газа для покрытия этих нужд", — цитирует эксперта агентство "Голоc.ua".

Он напомнил, что по количеству лесов Украина входит в десятку лидеров в Европе. По словам Чаленко, в ЕС это понимают и в нынешних условиях рассматривают дрова как энергоноситель.
Кроме того, экономист допустил, что в ближайшее время Киев может отменить запрет на массовый вывоз древесины, в том числе кругляка, несмотря на катастрофическую ситуацию с вырубкой на западе Украины. Как пояснил Чаленко, снятие моратория являлось одним из условий для транша от Еврокомиссии в размере 600 миллионов евро.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 17:43
­Глава "Нафтогаза" предложил Европе "альтернативу Северному потоку — 2"
"Соответственно, наш экспорт древесины во всех позициях может только усилиться", — продолжил эксперт.
В то же время он признал, что от возобновления экспорта сырья пострадает деревообрабатывающая промышленность на Украине, которая в последние годы показывает хороший рост.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост стоимости топлива с низкой заполненностью подземных хранилищ (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 05:03
"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газа
 
ЭкономикаВ миреУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
Лента новостейМолния
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержатьКинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис