15:06 29.10.2021 (обновлено: 18:52 29.10.2021)
На Украине нашли способ спасти Европу от замерзания
Экономист Чаленко рассказал, как Украина может спасти Европу от замерзания
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
"Это, безусловно, интересная продукция для экспорта, особенно для рынка Европейского союза. В этом отопительном сезоне, пока не запущен "Северный поток — 2", у них не хватает 70 миллиардов кубометров газа для покрытия этих нужд", — цитирует эксперта агентство "Голоc.ua".
Он напомнил, что по количеству лесов Украина входит в десятку лидеров в Европе. По словам Чаленко, в ЕС это понимают и в нынешних условиях рассматривают дрова как энергоноситель.
Кроме того, экономист допустил, что в ближайшее время Киев может отменить запрет на массовый вывоз древесины, в том числе кругляка, несмотря на катастрофическую ситуацию с вырубкой на западе Украины. Как пояснил Чаленко, снятие моратория являлось одним из условий для транша от Еврокомиссии в размере 600 миллионов евро.
"Соответственно, наш экспорт древесины во всех позициях может только усилиться", — продолжил эксперт.
В то же время он признал, что от возобновления экспорта сырья пострадает деревообрабатывающая промышленность на Украине, которая в последние годы показывает хороший рост.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост стоимости топлива с низкой заполненностью подземных хранилищ (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
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