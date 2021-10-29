https://ria.ru/20211029/ukraina-1756833106.html

В "Оппозиционной платформе" призвали разблокировать минский процесс

В "Оппозиционной платформе" призвали разблокировать минский процесс - РИА Новости, 29.10.2021

В "Оппозиционной платформе" призвали разблокировать минский процесс

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко призвал разблокировать минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:39

2021-10-29T12:39

2021-10-29T12:39

в мире

украина

верховная рада украины

юрий бойко

донбасс

ситуация в днр и лнр

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко призвал разблокировать минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе."Мы давно говорили о том, что если не идти вперед политическим путем - то рано или поздно будет обострение на линии разграничения, будут трагедии. Если армия стоит напротив армии – то рано или поздно кто-то выстрелит. Для достижения мира на Донбассе принципиально важно разблокировать минский процесс. Это подтвердили все участники и все наши международные партнеры, в том числе и официальные представители США", – заявил Бойко в эфире телеканала "НАШ". На его взгляд, у нынешней власти отсутствует политическая воля для урегулирования конфликта, что привело к блокировке работы "минского" и "нормандского" форматов."Сейчас нормандский процесс практически заблокирован, а в минском формате, кроме обвинений и громких обличительных вещей, ничего нет. Он стоит на месте, а это очень опасная ситуация, потому что у нас уже не "замороженный", а тлеющий конфликт, который то и дело вспыхивает обострениями", – считает Бойко.

https://ria.ru/20211029/donbass-1756733378.html

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в мире, украина, верховная рада украины, юрий бойко, донбасс, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь