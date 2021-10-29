Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/ukraina-1756833106.html
В "Оппозиционной платформе" призвали разблокировать минский процесс
В "Оппозиционной платформе" призвали разблокировать минский процесс - РИА Новости, 29.10.2021
В "Оппозиционной платформе" призвали разблокировать минский процесс
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко призвал разблокировать минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:39
2021-10-29T12:39
в мире
украина
верховная рада украины
юрий бойко
донбасс
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155204/04/1552040400_0:398:2048:1550_1920x0_80_0_0_446736bc06bd4cf035031572567df5ca.jpg
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко призвал разблокировать минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе."Мы давно говорили о том, что если не идти вперед политическим путем - то рано или поздно будет обострение на линии разграничения, будут трагедии. Если армия стоит напротив армии – то рано или поздно кто-то выстрелит. Для достижения мира на Донбассе принципиально важно разблокировать минский процесс. Это подтвердили все участники и все наши международные партнеры, в том числе и официальные представители США", – заявил Бойко в эфире телеканала "НАШ". На его взгляд, у нынешней власти отсутствует политическая воля для урегулирования конфликта, что привело к блокировке работы "минского" и "нормандского" форматов."Сейчас нормандский процесс практически заблокирован, а в минском формате, кроме обвинений и громких обличительных вещей, ничего нет. Он стоит на месте, а это очень опасная ситуация, потому что у нас уже не "замороженный", а тлеющий конфликт, который то и дело вспыхивает обострениями", – считает Бойко.
https://ria.ru/20211029/donbass-1756733378.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155204/04/1552040400_0:206:2048:1742_1920x0_80_0_0_b7100b91aa77356592c114facc880086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, юрий бойко, донбасс, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь
12:39 29.10.2021
 
В "Оппозиционной платформе" призвали разблокировать минский процесс

Депутат от "Оппозиционной платформы" Бойко призвал разблокировать минский процесс

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко призвал разблокировать минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Мы давно говорили о том, что если не идти вперед политическим путем - то рано или поздно будет обострение на линии разграничения, будут трагедии. Если армия стоит напротив армии – то рано или поздно кто-то выстрелит. Для достижения мира на Донбассе принципиально важно разблокировать минский процесс. Это подтвердили все участники и все наши международные партнеры, в том числе и официальные представители США", – заявил Бойко в эфире телеканала "НАШ". На его взгляд, у нынешней власти отсутствует политическая воля для урегулирования конфликта, что привело к блокировке работы "минского" и "нормандского" форматов.
"Сейчас нормандский процесс практически заблокирован, а в минском формате, кроме обвинений и громких обличительных вещей, ничего нет. Он стоит на месте, а это очень опасная ситуация, потому что у нас уже не "замороженный", а тлеющий конфликт, который то и дело вспыхивает обострениями", – считает Бойко.
42-летний житель Донецка демонстрирует состояние своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 08:00
Нарушение Минских соглашений: Запад накажет Россию
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныЮрий БойкоДонбассСитуация в ДНР и ЛНРОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
Лента новостейМолния
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержатьКинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис