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В Раде заявили о прекращении поставок угля из России
В Раде заявили о прекращении поставок угля из России - РИА Новости, 29.10.2021
В Раде заявили о прекращении поставок угля из России
Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:17
2021-10-29T11:17
в мире
украина
верховная рада украины
жкх
андрей герус
россия
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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС."С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля на Украину. Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное). Такой уголь завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ). По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики", - написал он в своем Telegram-канале.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
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в мире, украина, верховная рада украины, жкх, андрей герус, россия
11:17 29.10.2021
 
В Раде заявили о прекращении поставок угля из России

Депутат Герус: Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСклад угля Таманского терминала
Склад угля Таманского терминала - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС.
"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля на Украину. Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное). Такой уголь завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ). По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики", - написал он в своем Telegram-канале.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 02:10
Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
 
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