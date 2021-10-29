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Непривитых жителей Сочи старше 60 лет переведут на удаленку

Непривитых жителей Сочи старше 60 лет переведут на удаленку - РИА Новости, 29.10.2021

Непривитых жителей Сочи старше 60 лет переведут на удаленку

Непривитые жители Сочи старше 60 лет, сотрудники старше 65 лет и сотрудники с хроническими заболеваниями должны уйти на удаленную работу с 1 ноября, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T23:12

2021-10-29T23:12

2021-10-29T23:12

распространение коронавируса

общество

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СОЧИ, 29 окт – РИА Новости. Непривитые жители Сочи старше 60 лет, сотрудники старше 65 лет и сотрудники с хроническими заболеваниями должны уйти на удаленную работу с 1 ноября, сообщает городская пресс-служба со ссылкой на постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева."С 1 ноября организации и индивидуальные предприниматели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, невакцинированных жителей старше 60 лет, жителей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.Ранее Кондратьев сообщил, что в Краснодарском крае с 1 ноября ужесточается режим "повышенной готовности", предприятия общественного питания не будут работать с 23:00 до 6:00.

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сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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