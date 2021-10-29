https://ria.ru/20211029/ucheniya-1756795356.html
Корвет ТОФ в заливе Петра Великого уничтожил цели из артустановок
Корвет ТОФ в заливе Петра Великого уничтожил цели из артустановок - РИА Новости, 29.10.2021
Корвет ТОФ в заливе Петра Великого уничтожил цели из артустановок
Корвет Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в ходе учений в заливе Петра Великого (Японское море) уничтожил воздушные и надводные... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:22
2021-10-29T09:22
2021-10-29T09:22
безопасность
ка-27
японское море
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Корвет Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в ходе учений в заливе Петра Великого (Японское море) уничтожил воздушные и надводные цели огнем из артиллерийских установок."В рамках учений боевые расчеты корабля обнаружили надводный корабль условного противника, роль которого выполнял морской щит-мишень, и уничтожили его с применением артиллерийской установкой А-190", - сказал журналистам командир корвета "Герой РФ Алдар Циденжапов" капитан 3-го ранга Андраник Шишмонян.Кроме того, при форсировании района с минной опасностью артиллерийские расчеты корвета уничтожили макеты плавающих мин огнем артиллерийского комплекса АК-630, а также отразили атаку средств воздушного нападения условного противника с постановкой радиоэлектронных помех.Также экипаж корвета отработал алгоритм действий по применению противокорабельного комплекса "Уран" по морской цели с выполнением электронных пусков без фактического запуска ракет.В рамках учений экипаж вертолета Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота отработал выполнение взлетов и посадок на палубу боевого корабля на ходу.Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.На вооружении корвета стоят противокорабельные ракеты "Уран", зенитный ракетный комплекс "Редут", артиллерийский комплекс А-190, комплекс по борьбе с подводными лодками "Пакет-НК". Корабль способен принимать на борт вертолет Ка-27 любой модификации.
https://ria.ru/20211012/verf-1754132314.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, ка-27, японское море, россия
Корвет ТОФ в заливе Петра Великого уничтожил цели из артустановок
Корвет ТОФ в заливе Петра Великого уничтожил воздушные и наводные цели из артустановок
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости.
Корвет Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в ходе учений в заливе Петра Великого (Японское море
) уничтожил воздушные и надводные цели огнем из артиллерийских установок.
"В рамках учений боевые расчеты корабля обнаружили надводный корабль условного противника, роль которого выполнял морской щит-мишень, и уничтожили его с применением артиллерийской установкой А-190", - сказал журналистам командир корвета "Герой РФ Алдар Циденжапов" капитан 3-го ранга Андраник Шишмонян.
Кроме того, при форсировании района с минной опасностью артиллерийские расчеты корвета уничтожили макеты плавающих мин огнем артиллерийского комплекса АК-630, а также отразили атаку средств воздушного нападения условного противника с постановкой радиоэлектронных помех.
Также экипаж корвета отработал алгоритм действий по применению противокорабельного комплекса "Уран" по морской цели с выполнением электронных пусков без фактического запуска ракет.
В рамках учений экипаж вертолета Ка-27
морской авиации Тихоокеанского флота отработал выполнение взлетов и посадок на палубу боевого корабля на ходу.
Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
На вооружении корвета стоят противокорабельные ракеты "Уран", зенитный ракетный комплекс "Редут", артиллерийский комплекс А-190, комплекс по борьбе с подводными лодками "Пакет-НК". Корабль способен принимать на борт вертолет Ка-27 любой модификации.