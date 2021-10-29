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Двух жителей Хабаровска будут судить за преступления 24-летней давности
Двух жителей Хабаровска будут судить за преступления 24-летней давности - РИА Новости, 29.10.2021
Двух жителей Хабаровска будут судить за преступления 24-летней давности
Двух жителей Хабаровска будут судить за изнасилование и убийство, совершенные 24 года назад, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T07:07
2021-10-29T07:08
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Двух жителей Хабаровска будут судить за изнасилование и убийство, совершенные 24 года назад, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.По версии следствия, в апреле 1997 года двое 25-летних пьяных хабаровчан решили угнать автомобиль с территории парковки строительной площадки на улице Шелеста. Чтобы забрать ключи от машины, они пошли в бытовое помещение, где на тот момент находился 44-летний сторож со своей 60-летней сожительницей. Один из преступников решил изнасиловать пожилую женщину, сожитель стал ее защищать. Охранника избили, от полученных травм он скончался. Мужчины угнали автомобиль, разъезжая по Хабаровску, совершили ДТП и скрылись с места. Все это время велись поиски преступников.Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Хабаровска для рассмотрения.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, близкий к следствию, срок давности по делу прошел и оно будет прекращено."Оправдать - значит, признать невиновными. Но обвинение предъявлено. Решение выносить суду. На сегодняшний день потерпевшая женщина уже умерла от старости. Спустя много лет одного преступника задержали в Хабаровске, второй успел сменить фамилию и находился в колонии, причем не однократно. Тот, кто сидел, был насильником", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211028/ubiystvo-1756638436.html
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происшествия, хабаровск
07:07 29.10.2021 (обновлено: 07:08 29.10.2021)
 
Двух жителей Хабаровска будут судить за преступления 24-летней давности

Двух жителей Хабаровска будут судить за изнасилование и убийство 24-летней давности

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Двух жителей Хабаровска будут судить за изнасилование и убийство, совершенные 24 года назад, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в апреле 1997 года двое 25-летних пьяных хабаровчан решили угнать автомобиль с территории парковки строительной площадки на улице Шелеста. Чтобы забрать ключи от машины, они пошли в бытовое помещение, где на тот момент находился 44-летний сторож со своей 60-летней сожительницей. Один из преступников решил изнасиловать пожилую женщину, сожитель стал ее защищать. Охранника избили, от полученных травм он скончался. Мужчины угнали автомобиль, разъезжая по Хабаровску, совершили ДТП и скрылись с места. Все это время велись поиски преступников.
"Утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей Хабаровска за преступления 24-летней давности. Их обвиняют по трем уголовным статьям: одного за изнасилование (часть 1 статьи 131 УК РФ), обоих за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ ), и за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) с применением насилия (часть 4 статьи 166 УК РФ)", - рассказала старший помощник прокурора края Анна Исаева.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Хабаровска для рассмотрения.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, близкий к следствию, срок давности по делу прошел и оно будет прекращено.
"Оправдать - значит, признать невиновными. Но обвинение предъявлено. Решение выносить суду. На сегодняшний день потерпевшая женщина уже умерла от старости. Спустя много лет одного преступника задержали в Хабаровске, второй успел сменить фамилию и находился в колонии, причем не однократно. Тот, кто сидел, был насильником", - заключил собеседник агентства.
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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