https://ria.ru/20211029/ubiystvo-1756787569.html

Двух жителей Хабаровска будут судить за преступления 24-летней давности

Двух жителей Хабаровска будут судить за преступления 24-летней давности - РИА Новости, 29.10.2021

Двух жителей Хабаровска будут судить за преступления 24-летней давности

Двух жителей Хабаровска будут судить за изнасилование и убийство, совершенные 24 года назад, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T07:07

2021-10-29T07:07

2021-10-29T07:08

происшествия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Двух жителей Хабаровска будут судить за изнасилование и убийство, совершенные 24 года назад, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.По версии следствия, в апреле 1997 года двое 25-летних пьяных хабаровчан решили угнать автомобиль с территории парковки строительной площадки на улице Шелеста. Чтобы забрать ключи от машины, они пошли в бытовое помещение, где на тот момент находился 44-летний сторож со своей 60-летней сожительницей. Один из преступников решил изнасиловать пожилую женщину, сожитель стал ее защищать. Охранника избили, от полученных травм он скончался. Мужчины угнали автомобиль, разъезжая по Хабаровску, совершили ДТП и скрылись с места. Все это время велись поиски преступников.Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Хабаровска для рассмотрения.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, близкий к следствию, срок давности по делу прошел и оно будет прекращено."Оправдать - значит, признать невиновными. Но обвинение предъявлено. Решение выносить суду. На сегодняшний день потерпевшая женщина уже умерла от старости. Спустя много лет одного преступника задержали в Хабаровске, второй успел сменить фамилию и находился в колонии, причем не однократно. Тот, кто сидел, был насильником", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211028/ubiystvo-1756638436.html

хабаровск

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2021

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происшествия, хабаровск