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Липецкая область
https://ria.ru/20211029/turizm-1756827544.html
Власти Липецкой области поддержат внутренний туризм
Власти Липецкой области поддержат внутренний туризм - РИА Новости, 29.10.2021
Власти Липецкой области поддержат внутренний туризм
Власти региона готовы поддержать финансово предпринимательские инициативы, направленные на развитие туристического потенциала Липецкой области, отметил... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:18
2021-10-29T13:03
липецкая область
задонский район
липецкая область
игорь артамонов
новости - туризм
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ЛИПЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Власти региона готовы поддержать финансово предпринимательские инициативы, направленные на развитие туристического потенциала Липецкой области, отметил губернатор Игорь Артамонов по итогам заседания Координационного совета по развитию туризма, состоявшееся накануне.Глава региона подчеркнул, что для развития туристического потенциала в регионе недостаточно предпринимательских инициатив."Сейчас хорошее время, чтобы развивать внутренний туризм, а мы его упускаем. Мы готовы помочь финансово, но не видим идей и реализации", - сказал Артамонов.На заседании совета меценат Алексей Шкрапкин, восстановивший усадьбу Скорняково- Архангельское, сообщил, что отсутствие инфраструктуры является главной проблемой туризма в области и в России в целом. По его словам, инвесторы лишены возможности получать банковское финансирование для восстановления исторических памятников, также предпринимателей останавливает высокая аренда на землю.Пока в регионе активно развиваются только действующие туристические объекты. Глава администрации Задонского района, Алексей Щедров рассказал о подготовке в районе, известном своими храмами и монастырями, новых паломнических маршрутов, а также о проектах на основе государственно-частного партнерства, в частности, экологических троп, гостевых деревень, площадок для дельтапланеризма.Руководитель парка "Аргамач" Александр Голотвин рассказал, что делают ставку на развитие детского отдыха, событийные фестивали, интерактивные программы. Другой масштабный проект - туристический кластер "Елец", по словам Голотвина, требует больших вложений в инфраструктуру. Для привлечения туристов там необходимо строить площадки для кемпинга, автодома, гостевые дома и банные комплексы.Глава региона предложил предпринимателям войти в состав Координационного совета по развитию туризма и выступать чаще с инициативами. Высказанные пожелания Артамонов предложил обсудить через две недели, чтобы найти конкретные пути решений озвученных проблем.
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задонский район, липецкая область, игорь артамонов, новости - туризм
12:18 29.10.2021 (обновлено: 13:03 29.10.2021)
 

Власти Липецкой области поддержат внутренний туризм

CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, RussiaГород Елец
Город Елец - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, Russia
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Власти региона готовы поддержать финансово предпринимательские инициативы, направленные на развитие туристического потенциала Липецкой области, отметил губернатор Игорь Артамонов по итогам заседания Координационного совета по развитию туризма, состоявшееся накануне.
Глава региона подчеркнул, что для развития туристического потенциала в регионе недостаточно предпринимательских инициатив.
"Сейчас хорошее время, чтобы развивать внутренний туризм, а мы его упускаем. Мы готовы помочь финансово, но не видим идей и реализации", - сказал Артамонов.
На заседании совета меценат Алексей Шкрапкин, восстановивший усадьбу Скорняково- Архангельское, сообщил, что отсутствие инфраструктуры является главной проблемой туризма в области и в России в целом. По его словам, инвесторы лишены возможности получать банковское финансирование для восстановления исторических памятников, также предпринимателей останавливает высокая аренда на землю.
Пока в регионе активно развиваются только действующие туристические объекты. Глава администрации Задонского района, Алексей Щедров рассказал о подготовке в районе, известном своими храмами и монастырями, новых паломнических маршрутов, а также о проектах на основе государственно-частного партнерства, в частности, экологических троп, гостевых деревень, площадок для дельтапланеризма.
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Руководитель парка "Аргамач" Александр Голотвин рассказал, что делают ставку на развитие детского отдыха, событийные фестивали, интерактивные программы. Другой масштабный проект - туристический кластер "Елец", по словам Голотвина, требует больших вложений в инфраструктуру. Для привлечения туристов там необходимо строить площадки для кемпинга, автодома, гостевые дома и банные комплексы.
Глава региона предложил предпринимателям войти в состав Координационного совета по развитию туризма и выступать чаще с инициативами. Высказанные пожелания Артамонов предложил обсудить через две недели, чтобы найти конкретные пути решений озвученных проблем.
 
Липецкая областьЗадонский районЛипецкая областьИгорь АртамоновНовости - Туризм
 
 
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