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Цветники в Москве подготовили к холодам
Цветники в Москве подготовили к холодам - РИА Новости, 10.11.2021
Цветники в Москве подготовили к холодам
Цветники в столице подготовили к холодам, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2021
2021-10-29T11:44
2021-11-10T18:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Цветники в столице подготовили к холодам, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале."Завершили подготовку столичных цветников к холодам. Выполнили подкормку удобрениями. Это укрепит корневую систему растений и повысит их морозостойкость. Прорыхлили землю, обработали растения от болезней и вредителей, провели обрезку", - говорится в сообщении.Также уточняется, что ближе к заморозкам кустовые розы окучат и укроют специальным защитным материалом. Это поможет им благополучно перезимовать в открытом грунте.Цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. Она защитит растения от сильных морозов, говорится в материале.
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11:44 29.10.2021 (обновлено: 18:31 10.11.2021)
 

Цветники в Москве подготовили к холодам

© Комплекс городского хозяйства МосквыЦветники в Москве
Цветники в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Цветники в столице подготовили к холодам, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
"Завершили подготовку столичных цветников к холодам. Выполнили подкормку удобрениями. Это укрепит корневую систему растений и повысит их морозостойкость. Прорыхлили землю, обработали растения от болезней и вредителей, провели обрезку", - говорится в сообщении.
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Также уточняется, что ближе к заморозкам кустовые розы окучат и укроют специальным защитным материалом. Это поможет им благополучно перезимовать в открытом грунте.
Цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. Она защитит растения от сильных морозов, говорится в материале.
"Тематическую клумбу на Рублевском шоссе украсили надписями "Наука" и "Техника" в концепции Года науки и технологий, цветники на Северном Речном вокзале – синими, желтыми и красными геометрическими фигурами, в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложили в виде ярких орнаментов", - рассказали в комплексе.
 
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