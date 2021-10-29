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Цветники в Москве подготовили к холодам

Цветники в Москве подготовили к холодам - РИА Новости, 10.11.2021

Цветники в Москве подготовили к холодам

Цветники в столице подготовили к холодам, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2021

2021-10-29T11:44

2021-10-29T11:44

2021-11-10T18:31

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Цветники в столице подготовили к холодам, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале."Завершили подготовку столичных цветников к холодам. Выполнили подкормку удобрениями. Это укрепит корневую систему растений и повысит их морозостойкость. Прорыхлили землю, обработали растения от болезней и вредителей, провели обрезку", - говорится в сообщении.Также уточняется, что ближе к заморозкам кустовые розы окучат и укроют специальным защитным материалом. Это поможет им благополучно перезимовать в открытом грунте.Цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. Она защитит растения от сильных морозов, говорится в материале.

https://realty.ria.ru/20211028/chistota-1756470305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва