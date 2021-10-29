https://ria.ru/20211029/tsukerberg-1756916549.html
Сенатор прокомментировал создание Цукербергом метавселенной
Сенатор прокомментировал создание Цукербергом метавселенной - РИА Новости, 29.10.2021
Сенатор прокомментировал создание Цукербергом метавселенной
Создание метавселенной может привести к тому, что человек окажется приложением к неким цифровым платформам, с сомнительными перспективами на будущее, считает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:07
2021-10-29T18:07
2021-10-29T18:07
общество
технологии
сша
марк цукерберг
андрей климов
telegram (приложение)
facebook
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Создание метавселенной может привести к тому, что человек окажется приложением к неким цифровым платформам, с сомнительными перспективами на будущее, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее портал Verge сообщал, что изображения с логотипом Facеbook уже заменили на билбордах в штаб-квартире компании в США на логотипы Meta. Основатель компании Марк Цукерберг также анонсировал создание мета-вселенной, где реальную жизнь можно объединить с виртуальной."Facebook сменит название на Meta, сообщил вчера его создатель Марк Цукерберг. У древних греков словом "Мета" обозначали промежуточность - между, через, после", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Как напомнил Климов, Цукерберг заявил - новый бренд акцентирует внимание его компании на метавселенной, где "человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности"."Иными словами, человечество физически как бы срастётся с виртуальностью. Мир цифры буквально войдёт в человеческое тело, которое практически (вместо уже привычного экрана и наушников) станет своеобразным интерфейсом между сознанием хомо сапиенс и соответствующим программным продуктом. В теории и сам человек может оказаться приложением к неким цифровым платформам", - отметил он.Климов добавил, что не раз наблюдал, как люди, уткнувшись в мобильники, безоглядно переходят проезжую часть с интенсивным движением, поднимаются, стоя на лыжах, в горы на подъемниках-шайбах, бредут с пляжного лежака в штормовое море. "А представим, что мобильники окажутся у них буквально, извините, в башках. Что тогда? Хорошо ещё, если дело это будет добровольным. Но, кто знает, как все потом обернется. Фантасты не раз описывали такого рода сомнительные перспективы для рода людского", - написал он.Между тем, немалая часть землян, готовых хоть завтра получить очередные модные, "продвинутые" удобства виртуальной реальности, "при этом суеверно боятся "пускать в свое тело" вакцину от COVID ("чипов" боятся, чужеродных молекул, "вторжения в личное пространство" и тому подобной ереси)", отметил политик.Небесспорно и то, что мечтатели-миллиардеры, "к тому же со спорными моральными устоями, ценностными ориентирами, должным жизненным опытом, могут по своему усмотрению конструировать будущее человечества", считает законодатель.
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общество, технологии, сша, марк цукерберг, андрей климов, telegram (приложение), facebook
Сенатор прокомментировал создание Цукербергом метавселенной
Сенатор Климов: метавселенная может привести к тому, что человек сам окажется приложением
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.
Создание метавселенной может привести к тому, что человек окажется приложением к неким цифровым платформам, с сомнительными перспективами на будущее, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов
.
Ранее портал Verge сообщал, что изображения с логотипом Facеbook уже заменили на билбордах в штаб-квартире компании в США
на логотипы Meta. Основатель компании Марк Цукерберг
также анонсировал создание мета-вселенной, где реальную жизнь можно объединить с виртуальной.
"Facebook
сменит название на Meta, сообщил вчера его создатель Марк Цукерберг. У древних греков словом "Мета" обозначали промежуточность - между, через, после", - написал сенатор в своем Telegram
-канале. Как напомнил Климов, Цукерберг заявил - новый бренд акцентирует внимание его компании на метавселенной, где "человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности".
"Иными словами, человечество физически как бы срастётся с виртуальностью. Мир цифры буквально войдёт в человеческое тело, которое практически (вместо уже привычного экрана и наушников) станет своеобразным интерфейсом между сознанием хомо сапиенс и соответствующим программным продуктом. В теории и сам человек может оказаться приложением к неким цифровым платформам", - отметил он.
Климов добавил, что не раз наблюдал, как люди, уткнувшись в мобильники, безоглядно переходят проезжую часть с интенсивным движением, поднимаются, стоя на лыжах, в горы на подъемниках-шайбах, бредут с пляжного лежака в штормовое море. "А представим, что мобильники окажутся у них буквально, извините, в башках. Что тогда? Хорошо ещё, если дело это будет добровольным. Но, кто знает, как все потом обернется. Фантасты не раз описывали такого рода сомнительные перспективы для рода людского", - написал он.
Между тем, немалая часть землян, готовых хоть завтра получить очередные модные, "продвинутые" удобства виртуальной реальности, "при этом суеверно боятся "пускать в свое тело" вакцину от COVID ("чипов" боятся, чужеродных молекул, "вторжения в личное пространство" и тому подобной ереси)", отметил политик.
Небесспорно и то, что мечтатели-миллиардеры, "к тому же со спорными моральными устоями, ценностными ориентирами, должным жизненным опытом, могут по своему усмотрению конструировать будущее человечества", считает законодатель.