https://ria.ru/20211029/tsukerberg-1756916549.html

Сенатор прокомментировал создание Цукербергом метавселенной

Сенатор прокомментировал создание Цукербергом метавселенной - РИА Новости, 29.10.2021

Сенатор прокомментировал создание Цукербергом метавселенной

Создание метавселенной может привести к тому, что человек окажется приложением к неким цифровым платформам, с сомнительными перспективами на будущее, считает... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:07

2021-10-29T18:07

2021-10-29T18:07

общество

технологии

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марк цукерберг

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Создание метавселенной может привести к тому, что человек окажется приложением к неким цифровым платформам, с сомнительными перспективами на будущее, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее портал Verge сообщал, что изображения с логотипом Facеbook уже заменили на билбордах в штаб-квартире компании в США на логотипы Meta. Основатель компании Марк Цукерберг также анонсировал создание мета-вселенной, где реальную жизнь можно объединить с виртуальной."Facebook сменит название на Meta, сообщил вчера его создатель Марк Цукерберг. У древних греков словом "Мета" обозначали промежуточность - между, через, после", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Как напомнил Климов, Цукерберг заявил - новый бренд акцентирует внимание его компании на метавселенной, где "человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности"."Иными словами, человечество физически как бы срастётся с виртуальностью. Мир цифры буквально войдёт в человеческое тело, которое практически (вместо уже привычного экрана и наушников) станет своеобразным интерфейсом между сознанием хомо сапиенс и соответствующим программным продуктом. В теории и сам человек может оказаться приложением к неким цифровым платформам", - отметил он.Климов добавил, что не раз наблюдал, как люди, уткнувшись в мобильники, безоглядно переходят проезжую часть с интенсивным движением, поднимаются, стоя на лыжах, в горы на подъемниках-шайбах, бредут с пляжного лежака в штормовое море. "А представим, что мобильники окажутся у них буквально, извините, в башках. Что тогда? Хорошо ещё, если дело это будет добровольным. Но, кто знает, как все потом обернется. Фантасты не раз описывали такого рода сомнительные перспективы для рода людского", - написал он.Между тем, немалая часть землян, готовых хоть завтра получить очередные модные, "продвинутые" удобства виртуальной реальности, "при этом суеверно боятся "пускать в свое тело" вакцину от COVID ("чипов" боятся, чужеродных молекул, "вторжения в личное пространство" и тому подобной ереси)", отметил политик.Небесспорно и то, что мечтатели-миллиардеры, "к тому же со спорными моральными устоями, ценностными ориентирами, должным жизненным опытом, могут по своему усмотрению конструировать будущее человечества", считает законодатель.

https://ria.ru/20211029/tsukerberg-1756850361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, сша, марк цукерберг, андрей климов, telegram (приложение), facebook