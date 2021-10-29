Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/tsukerberg-1756916549.html
Сенатор прокомментировал создание Цукербергом метавселенной
Сенатор прокомментировал создание Цукербергом метавселенной - РИА Новости, 29.10.2021
Сенатор прокомментировал создание Цукербергом метавселенной
Создание метавселенной может привести к тому, что человек окажется приложением к неким цифровым платформам, с сомнительными перспективами на будущее, считает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:07
2021-10-29T18:07
общество
технологии
сша
марк цукерберг
андрей климов
telegram (приложение)
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756831839_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_fec28247cc4345b3e692f7abd89cbde9.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Создание метавселенной может привести к тому, что человек окажется приложением к неким цифровым платформам, с сомнительными перспективами на будущее, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее портал Verge сообщал, что изображения с логотипом Facеbook уже заменили на билбордах в штаб-квартире компании в США на логотипы Meta. Основатель компании Марк Цукерберг также анонсировал создание мета-вселенной, где реальную жизнь можно объединить с виртуальной."Facebook сменит название на Meta, сообщил вчера его создатель Марк Цукерберг. У древних греков словом "Мета" обозначали промежуточность - между, через, после", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Как напомнил Климов, Цукерберг заявил - новый бренд акцентирует внимание его компании на метавселенной, где "человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности"."Иными словами, человечество физически как бы срастётся с виртуальностью. Мир цифры буквально войдёт в человеческое тело, которое практически (вместо уже привычного экрана и наушников) станет своеобразным интерфейсом между сознанием хомо сапиенс и соответствующим программным продуктом. В теории и сам человек может оказаться приложением к неким цифровым платформам", - отметил он.Климов добавил, что не раз наблюдал, как люди, уткнувшись в мобильники, безоглядно переходят проезжую часть с интенсивным движением, поднимаются, стоя на лыжах, в горы на подъемниках-шайбах, бредут с пляжного лежака в штормовое море. "А представим, что мобильники окажутся у них буквально, извините, в башках. Что тогда? Хорошо ещё, если дело это будет добровольным. Но, кто знает, как все потом обернется. Фантасты не раз описывали такого рода сомнительные перспективы для рода людского", - написал он.Между тем, немалая часть землян, готовых хоть завтра получить очередные модные, "продвинутые" удобства виртуальной реальности, "при этом суеверно боятся "пускать в свое тело" вакцину от COVID ("чипов" боятся, чужеродных молекул, "вторжения в личное пространство" и тому подобной ереси)", отметил политик.Небесспорно и то, что мечтатели-миллиардеры, "к тому же со спорными моральными устоями, ценностными ориентирами, должным жизненным опытом, могут по своему усмотрению конструировать будущее человечества", считает законодатель.
https://ria.ru/20211029/tsukerberg-1756850361.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756831839_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ebf1d1b22b09149a34c56150772dedb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, сша, марк цукерберг, андрей климов, telegram (приложение), facebook
18:07 29.10.2021
 
Сенатор прокомментировал создание Цукербергом метавселенной

Сенатор Климов: метавселенная может привести к тому, что человек сам окажется приложением

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЛоготип компании Meta
Логотип компании Meta - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Создание метавселенной может привести к тому, что человек окажется приложением к неким цифровым платформам, с сомнительными перспективами на будущее, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее портал Verge сообщал, что изображения с логотипом Facеbook уже заменили на билбордах в штаб-квартире компании в США на логотипы Meta. Основатель компании Марк Цукерберг также анонсировал создание мета-вселенной, где реальную жизнь можно объединить с виртуальной.
"Facebook сменит название на Meta, сообщил вчера его создатель Марк Цукерберг. У древних греков словом "Мета" обозначали промежуточность - между, через, после", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Как напомнил Климов, Цукерберг заявил - новый бренд акцентирует внимание его компании на метавселенной, где "человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности".
"Иными словами, человечество физически как бы срастётся с виртуальностью. Мир цифры буквально войдёт в человеческое тело, которое практически (вместо уже привычного экрана и наушников) станет своеобразным интерфейсом между сознанием хомо сапиенс и соответствующим программным продуктом. В теории и сам человек может оказаться приложением к неким цифровым платформам", - отметил он.
Логотип Meta - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 13:34
Цукерберг выложил фото на фоне вывески с надписью и символом Meta
Климов добавил, что не раз наблюдал, как люди, уткнувшись в мобильники, безоглядно переходят проезжую часть с интенсивным движением, поднимаются, стоя на лыжах, в горы на подъемниках-шайбах, бредут с пляжного лежака в штормовое море. "А представим, что мобильники окажутся у них буквально, извините, в башках. Что тогда? Хорошо ещё, если дело это будет добровольным. Но, кто знает, как все потом обернется. Фантасты не раз описывали такого рода сомнительные перспективы для рода людского", - написал он.
Между тем, немалая часть землян, готовых хоть завтра получить очередные модные, "продвинутые" удобства виртуальной реальности, "при этом суеверно боятся "пускать в свое тело" вакцину от COVID ("чипов" боятся, чужеродных молекул, "вторжения в личное пространство" и тому подобной ереси)", отметил политик.
Небесспорно и то, что мечтатели-миллиардеры, "к тому же со спорными моральными устоями, ценностными ориентирами, должным жизненным опытом, могут по своему усмотрению конструировать будущее человечества", считает законодатель.
 
ОбществоТехнологииСШАМарк ЦукербергАндрей КлимовTelegram (приложение)Facebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
Лента новостейМолния
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержатьКинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис