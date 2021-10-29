https://ria.ru/20211029/tsukerberg-1756850361.html

Цукерберг выложил фото на фоне вывески с надписью и символом Meta

Цукерберг выложил фото на фоне вывески с надписью и символом Meta - РИА Новости, 29.10.2021

Цукерберг выложил фото на фоне вывески с надписью и символом Meta

Основатель Facebook Марк Цукерберг разместил на своей странице в соцсети фотографию на фоне вывески с надписью и символом Meta. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:34

2021-10-29T13:34

2021-10-29T13:34

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Основатель Facebook Марк Цукерберг разместил на своей странице в соцсети фотографию на фоне вывески с надписью и символом Meta."Привет, Meta", - говорится в комментарии Цукерберга к снимку. В профиле предпринимателя написано, что теперь он "основатель и генеральный директор Meta".Фото, предположительно, сделано у штаб-квартиры Facebook в Менло-Парк в Калифорнии.Ранее портал Verge сообщал, что изображения с логотипом Facеbook уже заменили на билбордах в штаб-квартире компании в США на логотипы Meta. Издание опубликовало несколько фотографий с территории штаб-квартиры Facebook в Менло-Парке в Калифорнии, где логотип компании - изображение большого пальца вверх - поменяли на синий знак бесконечности, который будет логотипом Meta.Марк Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook на Meta при сохранении брендов сервисов, включая крупнейшую в мире социальную сеть Facebook, а также Messenger, WhatsApp и Instagram. Цукерберг пояснил, что слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". По словам создателя компании, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

https://ria.ru/20211029/meta-1756833885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, калифорния, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook