https://ria.ru/20211029/tramp-1756921777.html

Проголосовавший за импичмент Трампу не намерен участвовать в выборах

Проголосовавший за импичмент Трампу не намерен участвовать в выборах - РИА Новости, 29.10.2021

Проголосовавший за импичмент Трампу не намерен участвовать в выборах

Республиканец Адам Кинцингер, проголосовавший в конгрессе за импичмент Дональду Трампу, не будет баллотироваться в палату представителей вновь на выборах 2022... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:39

2021-10-29T18:39

2021-10-29T18:44

в мире

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республиканская партия сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Республиканец Адам Кинцингер, проголосовавший в конгрессе за импичмент Дональду Трампу, не будет баллотироваться в палату представителей вновь на выборах 2022 года, сообщило издание Politico со ссылкой на офис конгрессмена.Кинцингер был одним из десяти республиканцев в палате представителей, кто проголосовал за импичмент Трампу в 2021 году.Уход Кинцингера является во многом вынужденной мерой, поскольку легислатура Иллинойса в пятницу изменила границы избирательного округа Кинцингера. Для потенциального переизбрания в палату ему пришлось бы сначала пройти через сложные праймериз с действующим членом конгресса, республиканцем Дарином Лахудом.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/tramp-1756798775.html

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в мире, сша, республиканская партия сша, дональд трамп