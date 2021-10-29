15:41 29.10.2021 (обновлено: 15:48 29.10.2021)
Товарооборот России и Боснии и Герцеговины за 8 месяцев вырос на 75%
КАЗАНЬ, 29 окт – РИА Новости. Товарооборот между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной за 8 месяцев текущего года вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил сопредседатель российской части межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
В пятницу в Казани состоялось заседание межправкомиссии, на котором под руководством Шалаева и министра внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташи Кошараца были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества двух стран, взаимодействия на рынках третьих стран. В частности, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и советом министров Боснии и Герцеговины в области экономического сотрудничества на рынках третьих стран.
"Нужно отметить, что развитие отношений идет очень интенсивно. За восемь месяцев 2021 года общий объем товарооборота между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сказал Шалаев журналистам по окончании заседания.
Он отметил, что среди ключевых направлений взаимодействия двух стран - сотрудничество в энергетической сфере, в области авиастроения, сельского хозяйства. Поэтому, по его словам, символично, что встреча проводится в Татарстане, который находится в числе лидеров субъектов РФ по данным отраслях.
"Искренне надеемся, что достигнутые сегодня договоренности позволят еще более активно взаимодействовать двум государствам и увеличивать возможности для предприятий обеих стран", - подчеркнул Шалаев.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с Кошарацем отметил, что республика считает необходимым активизировать сотрудничество с Боснией и Герцеговиной. В настоящее время, по словам Минниханова, реализуется контракт на поставку в Боснию и Герцеговину трех вертолетов "Ансат" производства Казанского вертолетного завода. Также Минниханов предложил рассмотреть инвестиционное сотрудничество, вопросы поставок из Татарстана шин, полимеров, каучуков, автомобильной продукции "Камаза" и взаимодействие в сфере науки и образования.