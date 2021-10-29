https://ria.ru/20211029/terakt-1756837471.html
Нижегородец, угрожавший терактом из-за COVID-ограничений, получил 12 лет
Нижегородец, угрожавший терактом из-за COVID-ограничений, получил 12 лет - РИА Новости, 29.10.2021
Нижегородец, угрожавший терактом из-за COVID-ограничений, получил 12 лет
Житель Нижегородской области, угрожавший терактом из-за введенных ограничительных мер по коронавирусу, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:53
2021-10-29T12:53
2021-10-29T12:53
распространение коронавируса
происшествия
нижегородская область
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здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Житель Нижегородской области, угрожавший терактом из-за введенных ограничительных мер по коронавирусу, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.Установлено, что 3 апреля 2020 года житель Нижегородской области, будучи недовольным мерами по нераспространению COVID-19, разместил в социальной сети текстовое сообщение с угрозами террористического характера. Противоправная деятельность осужденного была пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии со следователями СУ СК России по региону."В ходе следственных действий по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято взрывчатое вещество метательного действия (дымный порох). Кроме того, доказано, что ранее он высказывал угрозы и оскорбления в адрес представителей власти", - говорится в сообщении.Приговором второго Западного окружного военного суда житель Нижегородской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта), статьей 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), статьей 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти) и статьей 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств)."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753336183.html
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происшествия, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Нижегородец, угрожавший терактом из-за COVID-ограничений, получил 12 лет
Нижегородца, угрожавшего терактом из-за COVID-ограничений, приговорили к 12 годам колонии