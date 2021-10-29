https://ria.ru/20211029/syrki-1756844924.html
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" не признал вину
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" не признал вину - РИА Новости, 29.10.2021
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" не признал вину
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" "Ростагроэкспорт" Юрий Изачик, которого просят заочно арестовать по делу о принуждении к совершению сделки,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:15
2021-10-29T13:15
2021-10-29T13:15
происшествия
россия
борис александров
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" "Ростагроэкспорт" Юрий Изачик, которого просят заочно арестовать по делу о принуждении к совершению сделки, не признает вину, сообщила РИА Новости его защитник из адвокатского бюро "Забейда и партнеры" Светлана Мальцева.Изачик обвиняется в принуждении к совершению сделки или отказу от её совершения в составе организованной группы, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он объявлен в международный розыск. Тверской суд Москвы 1 ноября рассмотрит ходатайство следствия о его заочном аресте."Он однозначно не признает вину. Мы полагаем, что он ни в чем не виноват", - сказала адвокат.По ее словам, следователь даже не вызывал Изачика на допрос перед объявлением в розыск.Ранее она сообщила агентству, что Изачик проходит лечение в США.В октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой отменить договор дарения, по которому он передал пятерым топ-менеджерам группы "Ростагроэкспорт" по 17% долей в своей компании ООО "Ростагрокомплекс" (входит в "Ростагроэкспорт").В иске, копия которого есть у РИА Новости, говорится, что договор дарения 76-летний Изачик, пребывавший после болезни и операции в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, подписал в июне под влиянием обмана и заблуждения. В частности, ему сообщили, что компания испытывает финансовые сложности и в случае банкротства он единственный будет нести субсидиарную ответственность по ее долгам. Кроме того, Изачику обещали в обмен на доли в "Росагрокомплелексе" перераспределить в его пользу доли участия в других юрлицах группы, чего не было сделано.Между тем, компания не испытывает никаких финансовых проблем – за 2020 год ее чистая прибыль составила около 191 миллиона рублей, а чистые активы оцениваются почти в 980 миллионов рублей. Уже в июле Изачик, у которого осталось 15%, как говорится в иске, "осознал, что его обманули", и оформил у нотариуса отказ от дарения. Один из ответчиков – Бабаченко – отказался от принятия доли. Но, несмотря на это, в ЕГРЮЛ сейчас по 17% в ООО "Ростагрокомплекс" записано и на него, и на каждого из четырех остальных ответчиков.В иске Изачик просил признать договор дарения недействительным и применить последствия недействительности сделки путем возвращения ему 85% в компании.Группу "Ростагроэкспорт" в 1995 году основал Борис Александров, который в ноябре 2020 года умер от последствий коронавируса. Группа стала крупным игроком на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. У нее три производственные площадки – в Подмосковье, Саратове и Калининграде. Она выпускает более 250 наименований продукции под различными брендами: сырки, сметана, творог, творожная масса, плавленые сыры, конфеты, восточные сладости, печенье, желе, кисели, компоты, кондитерская глазурь.
https://ria.ru/20201130/aleksandrov-1586953421.html
https://ria.ru/20201201/shnurov-1587078994.html
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происшествия, россия, борис александров
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" не признал вину
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" Изачик не признал вину
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" "Ростагроэкспорт" Юрий Изачик, которого просят заочно арестовать по делу о принуждении к совершению сделки, не признает вину, сообщила РИА Новости его защитник из адвокатского бюро "Забейда и партнеры" Светлана Мальцева.
Изачик обвиняется в принуждении к совершению сделки или отказу от её совершения в составе организованной группы, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он объявлен в международный розыск. Тверской суд Москвы 1 ноября рассмотрит ходатайство следствия о его заочном аресте.
"Он однозначно не признает вину. Мы полагаем, что он ни в чем не виноват", - сказала адвокат.
По ее словам, следователь даже не вызывал Изачика на допрос перед объявлением в розыск.
"Это просто корпоративный конфликт, который пытаются решить с привлечением правоохранительных органов, возбуждением уголовного дела и заочным арестом, что лишить моего подзащитного возможности участвовать в управлении активами и защищать свои права", - отметила Мальцева.
Ранее она сообщила агентству, что Изачик проходит лечение в США.
В октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой отменить договор дарения, по которому он передал пятерым топ-менеджерам группы "Ростагроэкспорт" по 17% долей в своей компании ООО "Ростагрокомплекс" (входит в "Ростагроэкспорт").
В иске, копия которого есть у РИА Новости, говорится, что договор дарения 76-летний Изачик, пребывавший после болезни и операции в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, подписал в июне под влиянием обмана и заблуждения. В частности, ему сообщили, что компания испытывает финансовые сложности и в случае банкротства он единственный будет нести субсидиарную ответственность по ее долгам. Кроме того, Изачику обещали в обмен на доли в "Росагрокомплелексе" перераспределить в его пользу доли участия в других юрлицах группы, чего не было сделано.
Между тем, компания не испытывает никаких финансовых проблем – за 2020 год ее чистая прибыль составила около 191 миллиона рублей, а чистые активы оцениваются почти в 980 миллионов рублей. Уже в июле Изачик, у которого осталось 15%, как говорится в иске, "осознал, что его обманули", и оформил у нотариуса отказ от дарения. Один из ответчиков – Бабаченко – отказался от принятия доли. Но, несмотря на это, в ЕГРЮЛ сейчас по 17% в ООО "Ростагрокомплекс" записано и на него, и на каждого из четырех остальных ответчиков.
В иске Изачик просил признать договор дарения недействительным и применить последствия недействительности сделки путем возвращения ему 85% в компании.
Группу "Ростагроэкспорт" в 1995 году основал Борис Александров
, который в ноябре 2020 года умер от последствий коронавируса. Группа стала крупным игроком на рынке молочной продукции как в России
, так и на международном уровне. У нее три производственные площадки – в Подмосковье, Саратове и Калининграде. Она выпускает более 250 наименований продукции под различными брендами: сырки, сметана, творог, творожная масса, плавленые сыры, конфеты, восточные сладости, печенье, желе, кисели, компоты, кондитерская глазурь.