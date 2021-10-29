Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане
Замглавы МИД и посол Египта в обсудили взаимодействие в ООН на фоне ситуации в Судане
Здание посольства Египта в Москве (Кропоткинский переулок 12). Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Египта в Москве Ихаб Наср обсудили взаимодействие стран в ООН на фоне ситуации в Судане, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам российско-египетского взаимодействия в ООН и на других международных площадках, в том числе с учетом последнего развития событий в Республике Судан, в Сирии, по комплексу проблем климатической повестки", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
28 октября, 02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.