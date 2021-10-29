https://ria.ru/20211029/sudan-1756829563.html

Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане

Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане - РИА Новости, 29.10.2021

Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Египта в Москве Ихаб Наср обсудили взаимодействие стран в ООН на фоне ситуации в Судане,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:26

2021-10-29T12:26

2021-10-29T12:26

в мире

египет

оон

судан

омар аль-башир

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

абдель фаттах аль-бурхан

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Египта в Москве Ихаб Наср обсудили взаимодействие стран в ООН на фоне ситуации в Судане, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам российско-египетского взаимодействия в ООН и на других международных площадках, в том числе с учетом последнего развития событий в Республике Судан, в Сирии, по комплексу проблем климатической повестки", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211028/blinken-1756603967.html

египет

судан

россия

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в мире, египет, оон, судан, омар аль-башир, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), абдель фаттах аль-бурхан, россия, абдалла хамдок