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Экс-главу депздрава Орловской области будут судить за превышение полномочий

Экс-главу депздрава Орловской области будут судить за превышение полномочий - РИА Новости, 29.10.2021

Экс-главу депздрава Орловской области будут судить за превышение полномочий

Бывший глава департамента здравоохранения Орловской области предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:28

2021-10-29T14:28

2021-10-29T14:28

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Бывший глава департамента здравоохранения Орловской области предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности, сообщает СУСК РФ по региону.История, по данным следствия, связана с открытием отделения гемодиализа в Орловской области. Отмечается, что ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга" обратился в департамент здравоохранения области с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности, чтобы иметь возможность работать в этом отделении. Следствие полагает, что руководитель департамента дал незаконные устные указания одному из своих подчиненных отказать компании в переоформлении лицензии, а вместо нее переоформить лицензию другой медорганизации. В результате ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга" было отказано в осуществлении услуг гемодиализа населению Орловской области."Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело в отношении подчиненного экс-главы депздрава уже рассмотрено судом. Он приговорен к полутора годам условно, с лишением права на 2 года занимать должности на государственной службе. По данным прокуратуры региона, мужчина заключал досудебное соглашение о сотрудничестве.О задержании главы депздрава Орловской области Ивана Залогина по подозрению в превышении должностных полномочий власти региона сообщали в апреле.

https://ria.ru/20211015/damba-1754702466.html

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происшествия, орловская область, россия