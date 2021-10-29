https://ria.ru/20211029/ssha-1756857995.html

Ученые китайского происхождения опасаются слежки со стороны властей США

Ученые китайского происхождения опасаются слежки со стороны властей США - РИА Новости, 29.10.2021

Ученые китайского происхождения опасаются слежки со стороны властей США

Больше половины ученых китайского происхождения, работающих в США, опасаются слежки со стороны американского правительства, следует из данных исследования,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:03

2021-10-29T14:03

2021-10-29T14:03

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ПЕКИН, 29 окт - РИА Новости. Больше половины ученых китайского происхождения, работающих в США, опасаются слежки со стороны американского правительства, следует из данных исследования, проведенного Аризонским университетом.Аризонский университет совместно с "Комитетом 100" (организация, объединяющая американцев китайского происхождения) провели исследование среди почти 2 тысяч ученых, работающих в США. Оно проводилось в течение лета этого года среди ученых китайского и некитайского происхождения."50,7% ученых китайского происхождения испытывают значительный страх и/или тревогу из-за того, что за ними следит правительство США", - следует из данных исследования.При этом среди ученых некитайского происхождения только 11,7% заявили о страхе слежки со стороны американских властей."Как китайский профессор, прошедший обучение и проработавший в США почти 20 лет, расследования и ограничения в отношении китайских ученых заставляют меня чувствовать себя нежеланным и дискриминируемым. Иногда я чувствую, что моя китайская идентичность может быть ограничивающим фактором для моего карьерного роста в США. За последние несколько лет я впервые с тех пор, как переехал в США, почувствовал, что китайских ученых не ценят так высоко, как раньше, а политика все больше вмешивается в академическую свободу. Это заставляет меня серьезно задуматься о переезде в Китай, если текущая тенденция будет сохраняться", - приводят авторы исследования слова китайского профессора химии.В начале июля газета China Daily со ссылкой на источник сообщала, что власти США отказали в предоставлении виз более 500 китайским студентам, которые ранее получили предложения пройти обучение в аспирантуре в американских университетах.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/kitay-1756665929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сша, китай