https://ria.ru/20211029/sputnik-1756853262.html

"Давно пора": жители Израиля захотели российскую вакцину от ковида

The Jerusalem Post: Израиль де-факто признал "Спутник V" - РИА Новости, 29.10.2021

"Давно пора": жители Израиля захотели российскую вакцину от ковида

Хотя Израиль официально не признал "Спутник V", допуск в страну туристов, привитых российской вакциной, де-факто означает ее одобрение, пишет Мааян Яффе-Хоффман РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:48

2021-10-29T13:48

2021-10-29T13:59

распространение коронавируса

в мире

израиль

сша

the lancet

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955634_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_159be833a4e9906913382add7e8363d0.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Хотя Израиль официально не признал "Спутник V", допуск в страну туристов, привитых российской вакциной, де-факто означает ее одобрение, пишет Мааян Яффе-Хоффман для статьи в The Jerusalem Post."Решение вступит в силу 15 ноября. Его приняли во вторник вечером на совещании с участием Беннета и руководства системы здравоохранения", — говорится в материале.Официальных заявлений пока не было, поскольку также требуется его утверждение кабинетом министров, отмечает автор.Читатели издания прокомментировали возможность признания российского препарата."Давно пора", — отметил пользователь с ником Methusella."Это все хорошо, но когда мы получим вакцину "Спутник V"? Нам нужны некоторые вирусные векторные вакцины для усиления мРНК-вакцин", — интересуется lofta."Ничто не придало бы мне большей уверенности, как российская вакцина", — заявил moishe X.Некоторые из читателей The Jerusalem Post отметили, что появление в Израиле российской вакцины было бы невыгодно США из-за страха конкуренции."Фаучи (советника Джо Байдена по COVID-19. — Прим. ред.) не получит от этого выгоды, в отличие от вакцины Pfizer", — высказался комментатор The Truth."Спутник V" — первая российская вакцина для профилактики COVID-19, зарегистрированная в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Н. Ф. Гамалеи. Торговое наименование — "Гам-КОВИД-Вак".По результатам третьей фазы клинических испытаний, опубликованным в журнале The Lancet, эффективность вакцины составляет 91,6%. Она зарегистрирована в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Всемирная организация здравоохранения рассматривает заявку на одобрение экстренного применения "Спутника V".

https://ria.ru/20211027/sputnik-1756531631.html

https://ria.ru/20211029/izrail-1756686862.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, сша, the lancet, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"