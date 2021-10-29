https://ria.ru/20211029/sputnik-1756853262.html
"Давно пора": жители Израиля захотели российскую вакцину от ковида
The Jerusalem Post: Израиль де-факто признал "Спутник V" - РИА Новости, 29.10.2021
"Давно пора": жители Израиля захотели российскую вакцину от ковида
Хотя Израиль официально не признал "Спутник V", допуск в страну туристов, привитых российской вакциной, де-факто означает ее одобрение, пишет Мааян Яффе-Хоффман РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:48
2021-10-29T13:48
2021-10-29T13:59
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Хотя Израиль официально не признал "Спутник V", допуск в страну туристов, привитых российской вакциной, де-факто означает ее одобрение, пишет Мааян Яффе-Хоффман для статьи в The Jerusalem Post."Решение вступит в силу 15 ноября. Его приняли во вторник вечером на совещании с участием Беннета и руководства системы здравоохранения", — говорится в материале.Официальных заявлений пока не было, поскольку также требуется его утверждение кабинетом министров, отмечает автор.Читатели издания прокомментировали возможность признания российского препарата."Давно пора", — отметил пользователь с ником Methusella."Это все хорошо, но когда мы получим вакцину "Спутник V"? Нам нужны некоторые вирусные векторные вакцины для усиления мРНК-вакцин", — интересуется lofta."Ничто не придало бы мне большей уверенности, как российская вакцина", — заявил moishe X.Некоторые из читателей The Jerusalem Post отметили, что появление в Израиле российской вакцины было бы невыгодно США из-за страха конкуренции."Фаучи (советника Джо Байдена по COVID-19. — Прим. ред.) не получит от этого выгоды, в отличие от вакцины Pfizer", — высказался комментатор The Truth."Спутник V" — первая российская вакцина для профилактики COVID-19, зарегистрированная в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Н. Ф. Гамалеи. Торговое наименование — "Гам-КОВИД-Вак".По результатам третьей фазы клинических испытаний, опубликованным в журнале The Lancet, эффективность вакцины составляет 91,6%. Она зарегистрирована в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Всемирная организация здравоохранения рассматривает заявку на одобрение экстренного применения "Спутника V".
https://ria.ru/20211027/sputnik-1756531631.html
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в мире, израиль, сша, the lancet, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
13:48 29.10.2021 (обновлено: 13:59 29.10.2021)
The Jerusalem Post: Израиль де-факто признал "Спутник V"
Читатели газеты оценили решение Беннета пустить в Израиль туристов, привитых "Спутником"
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Хотя Израиль официально не признал "Спутник V", допуск в страну туристов, привитых российской вакциной, де-факто означает ее одобрение, пишет Мааян Яффе-Хоффман для статьи в The Jerusalem Post
.
"Решение вступит в силу 15 ноября. Его приняли во вторник вечером на совещании с участием Беннета и руководства системы здравоохранения", — говорится в материале.
Официальных заявлений пока не было, поскольку также требуется его утверждение кабинетом министров, отмечает автор.
Читатели издания прокомментировали возможность признания российского препарата.
"Давно пора", — отметил пользователь с ником Methusella.
"Это все хорошо, но когда мы получим вакцину "Спутник V"? Нам нужны некоторые вирусные векторные вакцины для усиления мРНК-вакцин", — интересуется lofta.
"Ничто не придало бы мне большей уверенности, как российская вакцина", — заявил moishe X.
Некоторые из читателей The Jerusalem Post отметили, что появление в Израиле
российской вакцины было бы невыгодно США
из-за страха конкуренции.
"Фаучи (советника Джо Байдена
по COVID-19. — Прим. ред.) не получит от этого выгоды, в отличие от вакцины Pfizer", — высказался комментатор The Truth.
"Спутник V" — первая российская вакцина для профилактики COVID-19, зарегистрированная в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Н. Ф. Гамалеи. Торговое наименование — "Гам-КОВИД-Вак".
По результатам третьей фазы клинических испытаний, опубликованным в журнале The Lancet
, эффективность вакцины составляет 91,6%. Она зарегистрирована в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Всемирная организация здравоохранения рассматривает заявку на одобрение экстренного применения "Спутника V".