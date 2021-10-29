https://ria.ru/20211029/soyuzmultfilm-1756806993.html

Россияне рассказали, в каких мультфильмах они хотели бы оказаться

Россияне рассказали, в каких мультфильмах они хотели бы оказаться - РИА Новости, 29.10.2021

Россияне рассказали, в каких мультфильмах они хотели бы оказаться

Мультипликационная студия "Союзмультфильм" и медиахолдинг Rambler&Co провели совместное исследование, чтобы выяснить у пользователей, в каких мультипликационных РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:04

2021-10-29T17:04

2021-10-29T17:05

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мультипликационная студия "Союзмультфильм" и медиахолдинг Rambler&Co провели совместное исследование, чтобы выяснить у пользователей, в каких мультипликационных вселенных они хотели бы побывать, сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".Респондентам предложили выбрать одну из 16 легендарных анимационных картин – "Простоквашино", "Ну, погоди!", "Тайна третьей планеты", "Жил был пес", "Вовка в тридевятом царстве", "Маугли", "Снежная королева", "Умка", "Чебурашка", "Малыш и Карлсон", "Каникулы Бонифация", "Шайбу, Шайбу!", "Винни Пух", "Бременские музыканты", "38 попугаев". По итогам голосования, самой желанной для посещения оказалась мультвселенная "Тайны третьей планеты" – там хотел бы оказаться каждый четвертый (25 процентов) опрошенный россиянин, почти столько же (24 процента) признались, что хотели бы побывать в уютном мире деревенского "Простоквашино", на третьем месте – лиричный "Жил был пес" (11 процентов).Меньше всего (по одному проценту) респондентам хотелось бы попасть в холодные льды "Снежной королевы" и "Умки", а также ощутить весь груз ответственности "В стране невыученных уроков" ( два процента).Всего в исследовании приняли участие порядка 14 тысяч пользователей. Большинство проголосовавших — люди от 31 до 45 лет (65 процентов), еще 20 процентов – те, кому от 18 до 30 лет и 15 процентов – старше 45 лет, подчеркнули в пресс-службе "Союзмультфильма".Исследование проходило с 26 по 28 октября.

https://ria.ru/20211028/pischeblok-1756635276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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