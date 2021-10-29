https://ria.ru/20211029/sobyanin-1756869584.html
Большинство московских предприятий соблюдает ограничения, заявил Собянин
Большинство московских предприятий соблюдает ограничения, заявил Собянин - РИА Новости, 29.10.2021
Большинство московских предприятий соблюдает ограничения, заявил Собянин
Подавляющее число предприятий в Москве соблюдают ограничения по COVID-19 в нерабочие дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:56
2021-10-29T14:56
2021-10-29T15:07
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общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подавляющее число предприятий в Москве соблюдают ограничения по COVID-19 в нерабочие дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдают нормы, установленные указом президента и решения городских властей и службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и дает надежду, что эти меры будут реально работать", - сказал Собянин.Он отметил, что идут проверки по всем предприятиям, те, кто не соблюдает нормы, подвергаются административным штрафам.Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.
https://radiosputnik.ria.ru/20211029/moshenniki-1756848051.html
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19
14:56 29.10.2021 (обновлено: 15:07 29.10.2021)
Большинство московских предприятий соблюдает ограничения, заявил Собянин
Собянин: подавляющее большинство московских предприятий соблюдает ограничения по COVID-19