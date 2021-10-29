https://ria.ru/20211029/sobyanin-1756869584.html

Большинство московских предприятий соблюдает ограничения, заявил Собянин

Большинство московских предприятий соблюдает ограничения, заявил Собянин - РИА Новости, 29.10.2021

Большинство московских предприятий соблюдает ограничения, заявил Собянин

Подавляющее число предприятий в Москве соблюдают ограничения по COVID-19 в нерабочие дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:56

2021-10-29T14:56

2021-10-29T15:07

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подавляющее число предприятий в Москве соблюдают ограничения по COVID-19 в нерабочие дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдают нормы, установленные указом президента и решения городских властей и службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и дает надежду, что эти меры будут реально работать", - сказал Собянин.Он отметил, что идут проверки по всем предприятиям, те, кто не соблюдает нормы, подвергаются административным штрафам.Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/moshenniki-1756848051.html

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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19