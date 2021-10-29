https://ria.ru/20211029/smertnost-1756927242.html
Голикова рассказала о показателях смертности от COVID-19 в сентябре
Голикова рассказала о показателях смертности от COVID-19 в сентябре - РИА Новости, 29.10.2021
Голикова рассказала о показателях смертности от COVID-19 в сентябре
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в сентябре этого года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года возросла на 18,3%. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:03
2021-10-29T19:03
2021-10-29T19:04
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татьяна голикова
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в сентябре этого года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года возросла на 18,3%."По официальным данным Росстата, смертность в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 18,3%, а в январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года – на 18,8%", - сказала она.Голикова отметила, что из общего прироста смертности в сентябре более 100% приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 1,8%.
https://ria.ru/20211028/pandemiya-1756756365.html
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, смертность, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:03 29.10.2021 (обновлено: 19:04 29.10.2021)
Голикова рассказала о показателях смертности от COVID-19 в сентябре
Голикова: смертность в сентябре в сравнении с тем же месяцем 2020 года выросла на 18,3%