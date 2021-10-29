https://ria.ru/20211029/smertnost-1756927134.html
Голикова заявила о росте смертности в России в октябре
Голикова заявила о росте смертности в России в октябре - РИА Новости, 29.10.2021
Голикова заявила о росте смертности в России в октябре
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, в октябре 2021 года смертность выросла на 23,8% к сентябрю. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:04
2021-10-29T19:04
2021-10-29T19:05
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, в октябре 2021 года смертность выросла на 23,8% к сентябрю."По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021) по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - сказала она журналистам.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
19:04 29.10.2021 (обновлено: 19:05 29.10.2021)
Голикова заявила о росте смертности в России в октябре
Голикова: предварительно, в октябре смертность выросла на 23,8 процента к сентябрю