https://ria.ru/20211029/smertnost-1756927134.html

Голикова заявила о росте смертности в России в октябре

Голикова заявила о росте смертности в России в октябре - РИА Новости, 29.10.2021

Голикова заявила о росте смертности в России в октябре

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, в октябре 2021 года смертность выросла на 23,8% к сентябрю. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:04

2021-10-29T19:04

2021-10-29T19:05

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, в октябре 2021 года смертность выросла на 23,8% к сентябрю."По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021) по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - сказала она журналистам.

https://ria.ru/20211029/smertnost-1756873586.html

россия

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2021

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия