15:19 29.10.2021 (обновлено: 15:48 29.10.2021)
Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 среди детей
Мэр Москвы Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 среди детей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число летальных исходов после COVID-19 у детей возросло, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Как накануне заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ежедневно в столице около тысячи детей заражаются SARS-CoV-2 — раньше этот показатель держался на отметке в 200-300. По словам чиновницы, каждый день в больницы попадают от 20 до 30 пациентов этой возрастной группы.
Во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что по всей стране инфицированы почти 60 тысяч детей, у половины из них остро проявляются симптомы. По сравнению с прошлым годом в этой категории заболеваемость COVID-19 "кратно выросла", подчеркнул он.
В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1163 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 39 849 больше, из них 7511 — в столице. Чтобы замедлить распространение вируса, с 30 октября по 7 ноября в стране объявили нерабочие дни. Регионы могут продлить такой режим и после ноябрьских праздников.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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