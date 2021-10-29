https://ria.ru/20211029/smertnost-1756873586.html

Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 среди детей

Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 среди детей - РИА Новости, 29.10.2021

Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 среди детей

Число летальных исходов после COVID-19 у детей возросло, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:19

2021-10-29T15:19

2021-10-29T15:48

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число летальных исходов после COVID-19 у детей возросло, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Как накануне заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ежедневно в столице около тысячи детей заражаются SARS-CoV-2 — раньше этот показатель держался на отметке в 200-300. По словам чиновницы, каждый день в больницы попадают от 20 до 30 пациентов этой возрастной группы.Во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что по всей стране инфицированы почти 60 тысяч детей, у половины из них остро проявляются симптомы. По сравнению с прошлым годом в этой категории заболеваемость COVID-19 "кратно выросла", подчеркнул он.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1163 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 39 849 больше, из них 7511 — в столице. Чтобы замедлить распространение вируса, с 30 октября по 7 ноября в стране объявили нерабочие дни. Регионы могут продлить такой режим и после ноябрьских праздников.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211028/vaktsina-1756694112.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии