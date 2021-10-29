https://ria.ru/20211029/sevastopol-1756952568.html
Власти Севастополя назвали ситуацию с коронавирусом в городе крайне тяжелой
Власти Севастополя назвали ситуацию с коронавирусом в городе крайне тяжелой - РИА Новости, 29.10.2021
Власти Севастополя назвали ситуацию с коронавирусом в городе крайне тяжелой
Ситуация с распространением коронавируса в Севастополе крайне тяжелая, вирус распространятся быстрыми темпами, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T21:45
2021-10-29T21:45
2021-10-29T21:45
распространение коронавируса
общество
севастополь
здоровье - общество
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Севастополе крайне тяжелая, вирус распространятся быстрыми темпами, заявил губернатор города Михаил Развожаев."Ситуация крайне тяжелая. Самая тяжелая за все два года борьбы с пандемией… Вирус распространяется достаточно быстрыми темпами. Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. С такой ситуацией Севастополь за последние два года не сталкивался", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.По его словам, число суточных заражений подходит к "серьезной критической точке". Поэтому в городе введены дополнительные ограничения, призванные оставить рост числа заразившихся, и разворачиваются дополнительные больничные койки.При этом губернатор подчеркнул, что рассчитывает на изменение ситуации в положительную сторону и на спад заболеваемости после окончания нерабочих дней."Я очень рассчитываю, что ситуация начнет меняться. Все в совокупности должно дать снижение динамики и снять с 8 ноября наиболее жесткие ограничения, веденные в городе", - подчеркнул губернатор.
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общество, севастополь, здоровье - общество, михаил развожаев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Власти Севастополя назвали ситуацию с коронавирусом в городе крайне тяжелой
Губернатор Севастополя назвал ситуацию с коронавирусом в городе крайне тяжелой
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости.
Ситуация с распространением коронавируса
в Севастополе
крайне тяжелая, вирус распространятся быстрыми темпами, заявил губернатор города Михаил Развожаев
.
"Ситуация крайне тяжелая. Самая тяжелая за все два года борьбы с пандемией… Вирус распространяется достаточно быстрыми темпами. Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. С такой ситуацией Севастополь за последние два года не сталкивался", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.
По его словам, число суточных заражений подходит к "серьезной критической точке". Поэтому в городе введены дополнительные ограничения, призванные оставить рост числа заразившихся, и разворачиваются дополнительные больничные койки.
При этом губернатор подчеркнул, что рассчитывает на изменение ситуации в положительную сторону и на спад заболеваемости после окончания нерабочих дней.
"Я очень рассчитываю, что ситуация начнет меняться. Все в совокупности должно дать снижение динамики и снять с 8 ноября наиболее жесткие ограничения, веденные в городе", - подчеркнул губернатор.