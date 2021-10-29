https://ria.ru/20211029/samoizolyatsiya-1756919074.html
В Пермском крае вводят самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет
В Пермском крае вводят самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет - РИА Новости, 29.10.2021
В Пермском крае вводят самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет
Режим строгой самоизоляции в Пермском крае вводится с 1 ноября и до особого решения оперштаба для жителей в возрасте от 60 лет и старше, не привитых от COVID-19 РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:22
2021-10-29T18:22
2021-10-29T18:22
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ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Режим строгой самоизоляции в Пермском крае вводится с 1 ноября и до особого решения оперштаба для жителей в возрасте от 60 лет и старше, не привитых от COVID-19 или не переболевших в последние полгода, говорится в сообщении краевой администрации."С 1 ноября и до особого решения оперштаба режим строгой самоизоляции должны соблюдать не иммунизированные представители старшего поколения в возрасте от 60 лет и выше", — говорится в сообщении.Под не иммунизированными подразумеваются жители, не имеющие сертификатов вакцинации от COVID-19 или QR-кода, и не переболевшие коронавирусом в последние полгода.Ранее данные меры касались только пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше.За время пандемии коронавирусом в Пермском крае заразились более 118 тысяч человек, 5 725 — скончались. Первую прививку поставили 901 тысяча человек, завершили вакцинацию (получили второй компонент вакцины) — 672 тысячи жителей.
https://ria.ru/20211029/lokdaun-1756897054.html
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В Пермском крае вводят самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет
Режим самоизоляции в Пермском крае вводят с 1 ноября для непривитых жителей старше 60 лет