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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/samoizolyatsiya-1756844003.html
В Тамбовской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Тамбовской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 29.10.2021
В Тамбовской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Власти Тамбовской области ввели запрет на массовые мероприятия в регионе с 30 октября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а гражданам в возрасте 60 лет и РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:14
2021-10-29T13:14
распространение коронавируса
общество
тамбовская область
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 29 окт - РИА Новости. Власти Тамбовской области ввели запрет на массовые мероприятия в регионе с 30 октября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а гражданам в возрасте 60 лет и старше ввели режим самоизоляции, сообщает в пятницу обладминистрация.Из-за пандемии коронавирусной инфекции нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября. Ранее администрация Тамбовской области информировала, что ограничительные меры до 30 октября вводить не планируется."В период нерабочих дней запрещено проведение любых массовых мероприятий. Для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше ввели обязательный режим самоизоляции и дополнительный случай, когда самоизоляция может не применяться, в частности, если указанные лица вакцинированы или переболели коронавирусом в последние 6 месяцев", - говорится в сообщении.При этом работодателям рекомендовано переводить возрастных сотрудников на дистанционную работу, в очном формате допускать их к работе только, если они вакцинированы или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Беременным женщинам рекомендован режим самоизоляции. Граждан 60 лет и старше обязали не посещать культурно-досуговые центры, клубы, кружки и секции."Бани, сауны, спортивные организации (включая стадионы любого типа, спортивные клубы, фитнес-центры, парки развлечений, школы танцев), кинотеатры обязаны приостановить деятельность на период нерабочих дней. При этом деятельность&nbsp; танцплощадок и дискотек остается приостановленной до особого распоряжения", - информирует обладминистрация.Предприятия общепита на период нерабочих дней могут работать с 07.00 до 23.00, если зал обслуживания будет наполнен не более, чем наполовину, а с 23.00 до 07.00 их деятельность приостановлена. При этом общепит, работающий на территории вокзалов, аэропортов, автозаправках, с доставкой и на вынос продолжит свою работу при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил.Работа музеев, гостиниц, общежитий, санаториев, театров будет продолжена при условии, что их посетители вакцинированы от COVID-19, переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный за трое суток до посещения.
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общество, тамбовская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:14 29.10.2021
 
В Тамбовской области ужесточили ограничения по коронавирусу

В Тамбовской области ввели самоизоляцию для невакцинированных жителей старше 60 лет

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОРОНЕЖ, 29 окт - РИА Новости. Власти Тамбовской области ввели запрет на массовые мероприятия в регионе с 30 октября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а гражданам в возрасте 60 лет и старше ввели режим самоизоляции, сообщает в пятницу обладминистрация.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября. Ранее администрация Тамбовской области информировала, что ограничительные меры до 30 октября вводить не планируется.
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"В период нерабочих дней запрещено проведение любых массовых мероприятий. Для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше ввели обязательный режим самоизоляции и дополнительный случай, когда самоизоляция может не применяться, в частности, если указанные лица вакцинированы или переболели коронавирусом в последние 6 месяцев", - говорится в сообщении.
При этом работодателям рекомендовано переводить возрастных сотрудников на дистанционную работу, в очном формате допускать их к работе только, если они вакцинированы или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Беременным женщинам рекомендован режим самоизоляции. Граждан 60 лет и старше обязали не посещать культурно-досуговые центры, клубы, кружки и секции.
"Бани, сауны, спортивные организации (включая стадионы любого типа, спортивные клубы, фитнес-центры, парки развлечений, школы танцев), кинотеатры обязаны приостановить деятельность на период нерабочих дней. При этом деятельность  танцплощадок и дискотек остается приостановленной до особого распоряжения", - информирует обладминистрация.
Предприятия общепита на период нерабочих дней могут работать с 07.00 до 23.00, если зал обслуживания будет наполнен не более, чем наполовину, а с 23.00 до 07.00 их деятельность приостановлена. При этом общепит, работающий на территории вокзалов, аэропортов, автозаправках, с доставкой и на вынос продолжит свою работу при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Работа музеев, гостиниц, общежитий, санаториев, театров будет продолжена при условии, что их посетители вакцинированы от COVID-19, переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный за трое суток до посещения.
 
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