https://ria.ru/20211029/samoizolyatsiya-1756844003.html

В Тамбовской области ужесточили ограничения по коронавирусу

В Тамбовской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 29.10.2021

В Тамбовской области ужесточили ограничения по коронавирусу

Власти Тамбовской области ввели запрет на массовые мероприятия в регионе с 30 октября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а гражданам в возрасте 60 лет и РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:14

2021-10-29T13:14

2021-10-29T13:14

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ВОРОНЕЖ, 29 окт - РИА Новости. Власти Тамбовской области ввели запрет на массовые мероприятия в регионе с 30 октября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а гражданам в возрасте 60 лет и старше ввели режим самоизоляции, сообщает в пятницу обладминистрация.Из-за пандемии коронавирусной инфекции нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября. Ранее администрация Тамбовской области информировала, что ограничительные меры до 30 октября вводить не планируется."В период нерабочих дней запрещено проведение любых массовых мероприятий. Для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше ввели обязательный режим самоизоляции и дополнительный случай, когда самоизоляция может не применяться, в частности, если указанные лица вакцинированы или переболели коронавирусом в последние 6 месяцев", - говорится в сообщении.При этом работодателям рекомендовано переводить возрастных сотрудников на дистанционную работу, в очном формате допускать их к работе только, если они вакцинированы или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Беременным женщинам рекомендован режим самоизоляции. Граждан 60 лет и старше обязали не посещать культурно-досуговые центры, клубы, кружки и секции."Бани, сауны, спортивные организации (включая стадионы любого типа, спортивные клубы, фитнес-центры, парки развлечений, школы танцев), кинотеатры обязаны приостановить деятельность на период нерабочих дней. При этом деятельность танцплощадок и дискотек остается приостановленной до особого распоряжения", - информирует обладминистрация.Предприятия общепита на период нерабочих дней могут работать с 07.00 до 23.00, если зал обслуживания будет наполнен не более, чем наполовину, а с 23.00 до 07.00 их деятельность приостановлена. При этом общепит, работающий на территории вокзалов, аэропортов, автозаправках, с доставкой и на вынос продолжит свою работу при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил.Работа музеев, гостиниц, общежитий, санаториев, театров будет продолжена при условии, что их посетители вакцинированы от COVID-19, переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный за трое суток до посещения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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