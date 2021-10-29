14:17 29.10.2021 (обновлено: 14:26 29.10.2021)
Саакашвили отказался принимать лекарства и сдавать анализы
Голодающий в тюрьме Саакашвили отказался принимать лекарства и сдавать анализы
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме города Рустави почти месяц, отказался от сотрудничества с консилиумом врачей, созданным минздравом, и решил больше не сдавать анализы.
Саакашвили за последние дни несколько раз менял решение о том, получать местную медпомощь и лечение, или нет. Экс-президент голодает в тюрьме уже 29 дней. На днях он заявил, что отказывается от помощи местных врачей в знак протеста после того, как администрация тюрьмы ужесточила правила его встречи с адвокатами.
"Как вы знаете, до сих пор я сотрудничал с назначенным правительством консилиумом с единственной целью - поддерживать минимальную работоспособность и мыслительные способности до дня выборов. Я сегодня завершаю это сотрудничество, благодарен членам консилиума. Очень жаль, что правительство не прислушалось к их основной рекомендации. По истечении этого дня я больше не буду получать лекарства от голода и больше не буду сдавать анализы", - сказано в заявлении Саакашвили, которое опубликовано на его странице в Facebook.
Он отметил, что запланированный в субботу второй тур выборов в органы местного самоуправления направлены на приостановление тоталитаризма в стране. По его словам, это решающий день в демократии и спасении Грузии. Саакашвили призвал всех пойти на выборы, а вечером "вновь собраться у избирательных участков, чтобы защитить свои голоса".
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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