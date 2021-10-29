https://ria.ru/20211029/saakashvili-1756860304.html

Саакашвили отказался принимать лекарства и сдавать анализы

Саакашвили отказался принимать лекарства и сдавать анализы - РИА Новости, 29.10.2021

Саакашвили отказался принимать лекарства и сдавать анализы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме города Рустави почти месяц, отказался от сотрудничества с консилиумом врачей, созданным... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:17

2021-10-29T14:17

2021-10-29T14:26

в мире

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михаил саакашвили

рустави

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме города Рустави почти месяц, отказался от сотрудничества с консилиумом врачей, созданным минздравом, и решил больше не сдавать анализы.Саакашвили за последние дни несколько раз менял решение о том, получать местную медпомощь и лечение, или нет. Экс-президент голодает в тюрьме уже 29 дней. На днях он заявил, что отказывается от помощи местных врачей в знак протеста после того, как администрация тюрьмы ужесточила правила его встречи с адвокатами."Как вы знаете, до сих пор я сотрудничал с назначенным правительством консилиумом с единственной целью - поддерживать минимальную работоспособность и мыслительные способности до дня выборов. Я сегодня завершаю это сотрудничество, благодарен членам консилиума. Очень жаль, что правительство не прислушалось к их основной рекомендации. По истечении этого дня я больше не буду получать лекарства от голода и больше не буду сдавать анализы", - сказано в заявлении Саакашвили, которое опубликовано на его странице в Facebook.Он отметил, что запланированный в субботу второй тур выборов в органы местного самоуправления направлены на приостановление тоталитаризма в стране. По его словам, это решающий день в демократии и спасении Грузии. Саакашвили призвал всех пойти на выборы, а вечером "вновь собраться у избирательных участков, чтобы защитить свои голоса".Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211028/saakashvili-1756696117.html

https://ria.ru/20211027/gruziya-1756556177.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави, задержание саакашвили в грузии