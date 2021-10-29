https://ria.ru/20211029/rossiya-1756744644.html
Россия может столкнуться с "английским синдромом"
Россия может столкнуться с "английским синдромом" - РИА Новости, 29.10.2021
Россия может столкнуться с "английским синдромом"
Все меньше молодых людей хотят стать священниками, сообщили в Польше — одной из самых религиозных стран Европы. Там боятся, что из-за нехватки духовников... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:00
2021-10-29T08:00
2021-10-29T07:52
религия
европа
ирландия
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
московская патриархия
русская православная церковь
аналитика - религия и мировоззрение
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Все меньше молодых людей хотят стать священниками, сообщили в Польше — одной из самых религиозных стран Европы. Там боятся, что из-за нехватки духовников закроются храмы. Похожие опасения есть и в России, столкнувшейся с последствиями не только пандемии, но и демографической ямы 1990-х. О перспективах церковного кадрового голода — в материале РИА Новости.Паства без пастырейВ этом году в католических семинариях Польши заметно свободнее — абитуриентов на 20 процентов меньше. Для страны, где практически все население исповедует католицизм, это серьезный удар. Без служителей храмы могут опустеть.Причины надвигающейся катастрофы разные. В самой католической церкви признают, что молодых людей отпугивает имидж духовенства. Еще десять лет назад священников относили к авторитетному слою общества, но за последние два года все изменилось. С 2018-го по 2020-й в стране зафиксировали 368 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними. Особенно нашумела история кардинала Станислава Дзивиша, которого заподозрили в укрывательстве педофилов. К слову, много лет он был личным секретарем папы Иоанна Павла II — тоже поляка.Аналогичные проблемы и в соседней Германии: за 2020-й там рукоположили всего 56 священников. Католицизм исповедует треть населения, однако многие храмы пустуют. А в не менее религиозной Ирландии в прошлом году появилось всего девять новых клириков."Сейчас католическая церковь, как и другие конфессии, переживает сложный период. Совокупность факторов свидетельствует об очень серьезном кризисе. Это и потеря общественного доверия в связи со скандалами о педофилии, и проблема целибата, и сокращение доходов", — поясняет историк-ватиканист Алексей Юдин.Если так пойдет и дальше, то католические страны Европы ждет печальная участь Великобритании.Кризис или новый путь развитияВ Туманном Альбионе своя церковь — англиканская. Сейчас она — один из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Но храмы посещать некому: паства мельчает с начала 2010-х.Упали и доходы. Крупнейшую в стране религиозную организацию стали покидать священники, преимущественно начинающие. Четыре года назад правительство даже выделило десятки миллионов фунтов на "омоложение кадров".Оценить последствия финансовых вливаний не удалось, пандемия ускорила отток паствы и духовенства. В условиях жесткого локдауна популярен формат онлайн-богослужения, и пожертвования больше не поступают в храмы.В июле 2021-го архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл (второй человек в иерархии англиканской церкви) предложил решить вопрос радикально: упростить систему церковного управления.По его задумке, общины возглавят не священники, которых остро не хватает, а миряне. Службы они будут совершать не в храмах, а в "общественных местах" — в конференц-залах, в кафе, на пустующих складах.Суть реформы объяснил британской прессе каноник Джон МакГинли: общины под управлением мирян избавят церковь от ключевых факторов, ограничивающих развитие, — затрат на содержание зданий, зарплату, длительное и дорогое очное обучение священников.Нововведение встретило яростную критику со стороны многочисленного консервативного крыла англиканской церкви. В итоге ситуация зашла в тупик — жесточайший финансовый и кадровый кризис продолжается.Не числом, а качествомС экономическими трудностями в пандемию столкнулась и Русская православная церковь. Из-за оттока пожертвований некоторые священники даже нанялись на вторую работу. При этом в России, где православие исповедуют, по разным оценкам, от 65 до 80 процентов граждан, растет число храмов. Отсюда опасение, что служителей, как и в западных странах, будет не хватать."Так было и раньше, однако сейчас духовенства все-таки больше, чем, скажем, в 1990-е. Обучение священника — долгий и сложный процесс. Ведь недостаточно просто дать знания. Необходимо привить традицию, подготовить к молитвенному и проповедническому служению, к тому, чтобы не только помогать, но и не навредить людям словом", — комментирует управляющий делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Кроме того, кадровый дефицит во многих сферах создают и последствия демографической ямы 1990-х.До семинарий, правда, волна не дошла. На днях Учебный комитет РПЦ (именно он осуществляет координацию деятельности духовных школ) представил данные о поступивших."За последние три-четыре года ситуация стабильная. Однако есть региональные духовные школы, где абитуриентов всегда немного", — заявил глава Учебного комитета протоиерей Максим Козлов.По его словам, нужно решить, выделять ли на семинарии с малым числом студентов церковные средства.Еще одна сложность: если в советские времена, когда религиозную жизнь жестко контролировало государство, в духовные школы поступали осознанно, то теперь картина совершенно иная."Тогда на это шли с учетом всех возможных жизненных последствий", — поясняет Козлов.Поэтому духовным школам предстоит решить нелегкую задачу: мотивировать тех, кто "ни холоден, ни горяч", и воспитать достойных священников. Как отметил глава Учкома РПЦ, сейчас более серьезная проблема — не количество абитуриентов, а качество их знаний.
https://ria.ru/20211005/problema-1753056669.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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европа, ирландия, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), московская патриархия, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение, россия
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Все меньше молодых людей хотят стать священниками, сообщили в Польше — одной из самых религиозных стран Европы. Там боятся, что из-за нехватки духовников закроются храмы. Похожие опасения есть и в России, столкнувшейся с последствиями не только пандемии, но и демографической ямы 1990-х. О перспективах церковного кадрового голода — в материале РИА Новости.
Паства без пастырей
В этом году в католических семинариях Польши
заметно свободнее — абитуриентов на 20 процентов меньше. Для страны, где практически все население исповедует католицизм, это серьезный удар. Без служителей храмы могут опустеть.
Причины надвигающейся катастрофы разные. В самой католической церкви признают, что молодых людей отпугивает имидж духовенства. Еще десять лет назад священников относили к авторитетному слою общества, но за последние два года все изменилось. С 2018-го по 2020-й в стране зафиксировали 368 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними. Особенно нашумела история кардинала Станислава Дзивиша, которого заподозрили в укрывательстве педофилов. К слову, много лет он был личным секретарем папы Иоанна Павла II — тоже поляка.
Аналогичные проблемы и в соседней Германии
: за 2020-й там рукоположили всего 56 священников. Католицизм исповедует треть населения, однако многие храмы пустуют. А в не менее религиозной Ирландии
в прошлом году появилось всего девять новых клириков.
"Сейчас католическая церковь, как и другие конфессии, переживает сложный период. Совокупность факторов свидетельствует об очень серьезном кризисе. Это и потеря общественного доверия в связи со скандалами о педофилии, и проблема целибата, и сокращение доходов", — поясняет историк-ватиканист Алексей Юдин.
Если так пойдет и дальше, то католические страны Европы
ждет печальная участь Великобритании
.
Кризис или новый путь развития
В Туманном Альбионе своя церковь — англиканская. Сейчас она — один из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Но храмы посещать некому: паства мельчает с начала 2010-х.
Упали и доходы. Крупнейшую в стране религиозную организацию стали покидать священники, преимущественно начинающие. Четыре года назад правительство даже выделило десятки миллионов фунтов на "омоложение кадров".
Оценить последствия финансовых вливаний не удалось, пандемия ускорила отток паствы и духовенства. В условиях жесткого локдауна популярен формат онлайн-богослужения, и пожертвования больше не поступают в храмы.
В июле 2021-го архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл (второй человек в иерархии англиканской церкви) предложил решить вопрос радикально: упростить систему церковного управления.
По его задумке, общины возглавят не священники, которых остро не хватает, а миряне. Службы они будут совершать не в храмах, а в "общественных местах" — в конференц-залах, в кафе, на пустующих складах.
Суть реформы объяснил британской прессе каноник Джон МакГинли: общины под управлением мирян избавят церковь от ключевых факторов, ограничивающих развитие, — затрат на содержание зданий, зарплату, длительное и дорогое очное обучение священников.
Нововведение встретило яростную критику со стороны многочисленного консервативного крыла англиканской церкви. В итоге ситуация зашла в тупик — жесточайший финансовый и кадровый кризис продолжается.
Не числом, а качеством
С экономическими трудностями в пандемию столкнулась и Русская православная церковь
. Из-за оттока пожертвований некоторые священники даже нанялись на вторую работу. При этом в России
, где православие исповедуют, по разным оценкам, от 65 до 80 процентов граждан, растет число храмов. Отсюда опасение, что служителей, как и в западных странах, будет не хватать.
"Так было и раньше, однако сейчас духовенства все-таки больше, чем, скажем, в 1990-е. Обучение священника — долгий и сложный процесс. Ведь недостаточно просто дать знания. Необходимо привить традицию, подготовить к молитвенному и проповедническому служению, к тому, чтобы не только помогать, но и не навредить людям словом", — комментирует управляющий делами Московской патриархии
епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Кроме того, кадровый дефицит во многих сферах создают и последствия демографической ямы 1990-х.
До семинарий, правда, волна не дошла. На днях Учебный комитет РПЦ (именно он осуществляет координацию деятельности духовных школ) представил данные о поступивших.
"За последние три-четыре года ситуация стабильная. Однако есть региональные духовные школы, где абитуриентов всегда немного", — заявил глава Учебного комитета протоиерей Максим Козлов.
По его словам, нужно решить, выделять ли на семинарии с малым числом студентов церковные средства.
Еще одна сложность: если в советские времена, когда религиозную жизнь жестко контролировало государство, в духовные школы поступали осознанно, то теперь картина совершенно иная.
"Тогда на это шли с учетом всех возможных жизненных последствий", — поясняет Козлов.
Поэтому духовным школам предстоит решить нелегкую задачу: мотивировать тех, кто "ни холоден, ни горяч", и воспитать достойных священников. Как отметил глава Учкома РПЦ, сейчас более серьезная проблема — не количество абитуриентов, а качество их знаний.