https://ria.ru/20211029/rossiya-1756744644.html

Россия может столкнуться с "английским синдромом"

Россия может столкнуться с "английским синдромом" - РИА Новости, 29.10.2021

Россия может столкнуться с "английским синдромом"

Все меньше молодых людей хотят стать священниками, сообщили в Польше — одной из самых религиозных стран Европы. Там боятся, что из-за нехватки духовников... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T08:00

2021-10-29T08:00

2021-10-29T07:52

религия

европа

ирландия

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

московская патриархия

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569965055_427:801:2644:2048_1920x0_80_0_0_509c3ef8a98e15879d7026a5a8c60fa4.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Все меньше молодых людей хотят стать священниками, сообщили в Польше — одной из самых религиозных стран Европы. Там боятся, что из-за нехватки духовников закроются храмы. Похожие опасения есть и в России, столкнувшейся с последствиями не только пандемии, но и демографической ямы 1990-х. О перспективах церковного кадрового голода — в материале РИА Новости.Паства без пастырейВ этом году в католических семинариях Польши заметно свободнее — абитуриентов на 20 процентов меньше. Для страны, где практически все население исповедует католицизм, это серьезный удар. Без служителей храмы могут опустеть.Причины надвигающейся катастрофы разные. В самой католической церкви признают, что молодых людей отпугивает имидж духовенства. Еще десять лет назад священников относили к авторитетному слою общества, но за последние два года все изменилось. С 2018-го по 2020-й в стране зафиксировали 368 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними. Особенно нашумела история кардинала Станислава Дзивиша, которого заподозрили в укрывательстве педофилов. К слову, много лет он был личным секретарем папы Иоанна Павла II — тоже поляка.Аналогичные проблемы и в соседней Германии: за 2020-й там рукоположили всего 56 священников. Католицизм исповедует треть населения, однако многие храмы пустуют. А в не менее религиозной Ирландии в прошлом году появилось всего девять новых клириков."Сейчас католическая церковь, как и другие конфессии, переживает сложный период. Совокупность факторов свидетельствует об очень серьезном кризисе. Это и потеря общественного доверия в связи со скандалами о педофилии, и проблема целибата, и сокращение доходов", — поясняет историк-ватиканист Алексей Юдин.Если так пойдет и дальше, то католические страны Европы ждет печальная участь Великобритании.Кризис или новый путь развитияВ Туманном Альбионе своя церковь — англиканская. Сейчас она — один из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Но храмы посещать некому: паства мельчает с начала 2010-х.Упали и доходы. Крупнейшую в стране религиозную организацию стали покидать священники, преимущественно начинающие. Четыре года назад правительство даже выделило десятки миллионов фунтов на "омоложение кадров".Оценить последствия финансовых вливаний не удалось, пандемия ускорила отток паствы и духовенства. В условиях жесткого локдауна популярен формат онлайн-богослужения, и пожертвования больше не поступают в храмы.В июле 2021-го архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл (второй человек в иерархии англиканской церкви) предложил решить вопрос радикально: упростить систему церковного управления.По его задумке, общины возглавят не священники, которых остро не хватает, а миряне. Службы они будут совершать не в храмах, а в "общественных местах" — в конференц-залах, в кафе, на пустующих складах.Суть реформы объяснил британской прессе каноник Джон МакГинли: общины под управлением мирян избавят церковь от ключевых факторов, ограничивающих развитие, — затрат на содержание зданий, зарплату, длительное и дорогое очное обучение священников.Нововведение встретило яростную критику со стороны многочисленного консервативного крыла англиканской церкви. В итоге ситуация зашла в тупик — жесточайший финансовый и кадровый кризис продолжается.Не числом, а качествомС экономическими трудностями в пандемию столкнулась и Русская православная церковь. Из-за оттока пожертвований некоторые священники даже нанялись на вторую работу. При этом в России, где православие исповедуют, по разным оценкам, от 65 до 80 процентов граждан, растет число храмов. Отсюда опасение, что служителей, как и в западных странах, будет не хватать."Так было и раньше, однако сейчас духовенства все-таки больше, чем, скажем, в 1990-е. Обучение священника — долгий и сложный процесс. Ведь недостаточно просто дать знания. Необходимо привить традицию, подготовить к молитвенному и проповедническому служению, к тому, чтобы не только помогать, но и не навредить людям словом", — комментирует управляющий делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Кроме того, кадровый дефицит во многих сферах создают и последствия демографической ямы 1990-х.До семинарий, правда, волна не дошла. На днях Учебный комитет РПЦ (именно он осуществляет координацию деятельности духовных школ) представил данные о поступивших."За последние три-четыре года ситуация стабильная. Однако есть региональные духовные школы, где абитуриентов всегда немного", — заявил глава Учебного комитета протоиерей Максим Козлов.По его словам, нужно решить, выделять ли на семинарии с малым числом студентов церковные средства.Еще одна сложность: если в советские времена, когда религиозную жизнь жестко контролировало государство, в духовные школы поступали осознанно, то теперь картина совершенно иная."Тогда на это шли с учетом всех возможных жизненных последствий", — поясняет Козлов.Поэтому духовным школам предстоит решить нелегкую задачу: мотивировать тех, кто "ни холоден, ни горяч", и воспитать достойных священников. Как отметил глава Учкома РПЦ, сейчас более серьезная проблема — не количество абитуриентов, а качество их знаний.

https://ria.ru/20211005/problema-1753056669.html

европа

ирландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, ирландия, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), московская патриархия, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение, россия