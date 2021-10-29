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На Ставрополье приостановят работу некоторых организаций в нерабочие дни

На Ставрополье приостановят работу некоторых организаций в нерабочие дни - РИА Новости, 29.10.2021

На Ставрополье приостановят работу некоторых организаций в нерабочие дни

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе во время объявленных с 30 октября по 7 ноября выходных не будут работать... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:04

2021-10-29T18:04

2021-10-29T18:54

россия

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общество

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НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе во время объявленных с 30 октября по 7 ноября выходных не будут работать непродовольственные магазины, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, бани и ряд других объектов."В период объявленных указом президента РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на Ставрополье будет приостановлена работа ряда организаций. Это ярмарки, на которых реализуются непродовольственные товары, а также объекты розничной торговли непродовольственными товарами", - написал Владимиров в своем Instagram-аккануте.Губернатор пояснил, что эта мера не касается аптек и магазинов, реализующих товары первой необходимости, которые продолжат работать.По его словам, также не будут функционировать зоопарки, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, тренажерные залы и фитнес-клубы, все закрытые спортивные объекты. Не будут проводиться и организованные детские экскурсии.Владимиров напомнил, что с 30 октября по 7 ноября в регионе приостановлена работа предприятий общественного питания с 23.00 до 06.00 (за исключением доставки заказов), библиотек, выставочных залов и домов культуры. Невакцинированные от COVID-19 граждане старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.Ранее губернатор сообщил, что власти Ставропольского края намерены ввести QR-коды для посещения объектов общепита, культуры и спорта.В регионе с начала пандемии заразились коронавирусом 96 878 человек, выздоровели 75 800, скончался 3 951 человек.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html

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