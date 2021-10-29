https://ria.ru/20211029/putin-1756862891.html

Путину доверяют более 66 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют более 66 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2021

Путину доверяют более 66 процентов россиян, показал опрос

Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 61,2% россиян, доверяют ему более 66%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:25

2021-10-29T14:25

2021-10-29T14:25

владимир путин

вциом

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 61,2% россиян, доверяют ему более 66%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По данным ВЦИОМ, недоверие к нему выразили 31,4% опрошенных.Кроме того, 61,2% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 28,5% – не одобряют.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 18 по 24 октября, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20210907/vybory-1749020066.html

россия

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2021

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владимир путин, вциом, россия