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Путину доверяют более 66 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют более 66 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2021
Путину доверяют более 66 процентов россиян, показал опрос
Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 61,2% россиян, доверяют ему более 66%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:25
2021-10-29T14:25
2021-10-29T14:25
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 61,2% россиян, доверяют ему более 66%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По данным ВЦИОМ, недоверие к нему выразили 31,4% опрошенных.Кроме того, 61,2% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 28,5% – не одобряют.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 18 по 24 октября, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20210907/vybory-1749020066.html
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владимир путин, вциом, россия
Путину доверяют более 66 процентов россиян, показал опрос
ВЦИОМ: работу Путина на посту президента одобряют 61,2% россиян, доверяют ему более 66%