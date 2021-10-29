https://ria.ru/20211029/putin-1756806431.html
Путин поздравил Союз музеев с юбилеем
Путин поздравил Союз музеев с юбилеем - РИА Новости, 29.10.2021
Путин поздравил Союз музеев с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил Союз музеев с 20-летием создания и отметил, что уникальные музейные коллекции страны по праву считаются достоянием... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:49
2021-10-29T10:49
2021-10-29T10:50
культура
владимир путин
музеи
новости культуры
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Союз музеев с 20-летием создания и отметил, что уникальные музейные коллекции страны по праву считаются достоянием всего человечества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что Союз музеев выполняет благородную миссию – объединяет музейное сообщество России вокруг решения масштабных, востребованных временем задач."Хочу отметить творческий, кропотливый, истинно подвижнический труд многих поколений музейных работников. Благодаря их высокому профессионализму, ответственному отношению к делу Россия обладает уникальными музейными коллекциями, которые мы по праву считаем нашей национальной гордостью и достоянием всего человечества", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что музеи бережно хранят бесценные свидетельства важных исторических событий, память о выдающихся соотечественниках, подлинные шедевры искусства, играют огромную роль в популяризации отечественного культурного, духовного наследия, приобщении людей, особенно молодежи, к прекрасному, воспитании у них художественного вкуса.Союз музеев России - единственная в РФ организация, объединяющая музеи страны как общественные институты. Учреждена в ноябре 2001 года, объединяет более 400 музеев из 76 регионов страны, говорится на сайте союза.
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владимир путин, музеи, новости культуры, россия
10:49 29.10.2021 (обновлено: 10:50 29.10.2021)
Путин поздравил Союз музеев с юбилеем
Путин поздравил Союз музеев с 20-летием
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил Союз музеев с 20-летием создания и отметил, что уникальные музейные коллекции страны по праву считаются достоянием всего человечества, телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
Путин подчеркнул, что Союз музеев выполняет благородную миссию – объединяет музейное сообщество России
вокруг решения масштабных, востребованных временем задач.
"Хочу отметить творческий, кропотливый, истинно подвижнический труд многих поколений музейных работников. Благодаря их высокому профессионализму, ответственному отношению к делу Россия обладает уникальными музейными коллекциями, которые мы по праву считаем нашей национальной гордостью и достоянием всего человечества", - говорится в телеграмме.
Президент добавил, что музеи бережно хранят бесценные свидетельства важных исторических событий, память о выдающихся соотечественниках, подлинные шедевры искусства, играют огромную роль в популяризации отечественного культурного, духовного наследия, приобщении людей, особенно молодежи, к прекрасному, воспитании у них художественного вкуса.
Союз музеев России - единственная в РФ организация, объединяющая музеи страны как общественные институты. Учреждена в ноябре 2001 года, объединяет более 400 музеев из 76 регионов страны, говорится на сайте союза.