https://ria.ru/20211029/putin-1756806431.html

Путин поздравил Союз музеев с юбилеем

Путин поздравил Союз музеев с юбилеем - РИА Новости, 29.10.2021

Путин поздравил Союз музеев с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил Союз музеев с 20-летием создания и отметил, что уникальные музейные коллекции страны по праву считаются достоянием... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:49

2021-10-29T10:49

2021-10-29T10:50

культура

владимир путин

музеи

новости культуры

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Союз музеев с 20-летием создания и отметил, что уникальные музейные коллекции страны по праву считаются достоянием всего человечества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что Союз музеев выполняет благородную миссию – объединяет музейное сообщество России вокруг решения масштабных, востребованных временем задач."Хочу отметить творческий, кропотливый, истинно подвижнический труд многих поколений музейных работников. Благодаря их высокому профессионализму, ответственному отношению к делу Россия обладает уникальными музейными коллекциями, которые мы по праву считаем нашей национальной гордостью и достоянием всего человечества", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что музеи бережно хранят бесценные свидетельства важных исторических событий, память о выдающихся соотечественниках, подлинные шедевры искусства, играют огромную роль в популяризации отечественного культурного, духовного наследия, приобщении людей, особенно молодежи, к прекрасному, воспитании у них художественного вкуса.Союз музеев России - единственная в РФ организация, объединяющая музеи страны как общественные институты. Учреждена в ноябре 2001 года, объединяет более 400 музеев из 76 регионов страны, говорится на сайте союза.

https://ria.ru/20211021/moskva-1755556210.html

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владимир путин, музеи, новости культуры, россия