https://ria.ru/20211029/puteshestviya-1756706309.html

Специалисты объяснили, почему туристы стали меньше болеть в поездках

Специалисты объяснили, почему туристы стали меньше болеть в поездках - РИА Новости, 29.10.2021

Специалисты объяснили, почему туристы стали меньше болеть в поездках

Страховщики привели статистику частоты обращений российских туристов к врачам по поводу коронавируса на отдыхе за рубежом и рассказали, почему россияне в этом... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:09

2021-10-29T12:09

2021-10-29T12:09

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Страховщики привели статистику частоты обращений российских туристов к врачам по поводу коронавируса на отдыхе за рубежом и рассказали, почему россияне в этом году стали реже болеть в поездках, сообщает АТОР.Специалисты крупнейшей страховой компании на туррынке проанализировали данные за три квартала 2021 года. Общая частота обращений отдыхающих за медпомощью в поездках за рубеж в 2021 году снизилась на 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Как считают эксперты, меньшее число обращений к врачу — результат того, что туристы и отели стали ответственнее относиться к отдыху, контактам, питанию и гигиене. Так, ротавирусная инфекция встречается реже, а недомогания из-за вирусов Коксаки, свирепствовавших еще несколько лет назад, отсутствовали совсем. Чаще всего путешественники нуждались в медпомощи за рубежом, как и ранее, из-за отита, гастроэнтерита, панкреатита, холецистита и ОРВИ.Коронавирус на структуру обращений туристов к врачам не повлиял практически никак. Как и в прошлом году фиксируются три случая на десять тысяч путешественников.Таким образом, согласно статистике страховщика, основанной на внушительной базе (это миллионы клиентов в 2020 и 2021 годах), вероятность симптоматически заболеть ковидом в зарубежной поездке составляет всего 0,03 процента. Это в десятки раз ниже средней частоты (от одного до четырех процентов — в зависимости от страны) обращений российских туристов за медпомощью по другим причинам.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, страхование, туризм, коронавирус covid-19, медицина