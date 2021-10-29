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Специалисты объяснили, почему туристы стали меньше болеть в поездках
Специалисты объяснили, почему туристы стали меньше болеть в поездках - РИА Новости, 29.10.2021
Специалисты объяснили, почему туристы стали меньше болеть в поездках
Страховщики привели статистику частоты обращений российских туристов к врачам по поводу коронавируса на отдыхе за рубежом и рассказали, почему россияне в этом... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:09
2021-10-29T12:09
2021-10-29T12:09
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Страховщики привели статистику частоты обращений российских туристов к врачам по поводу коронавируса на отдыхе за рубежом и рассказали, почему россияне в этом году стали реже болеть в поездках, сообщает АТОР.Специалисты крупнейшей страховой компании на туррынке проанализировали данные за три квартала 2021 года. Общая частота обращений отдыхающих за медпомощью в поездках за рубеж в 2021 году снизилась на 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Как считают эксперты, меньшее число обращений к врачу — результат того, что туристы и отели стали ответственнее относиться к отдыху, контактам, питанию и гигиене. Так, ротавирусная инфекция встречается реже, а недомогания из-за вирусов Коксаки, свирепствовавших еще несколько лет назад, отсутствовали совсем. Чаще всего путешественники нуждались в медпомощи за рубежом, как и ранее, из-за отита, гастроэнтерита, панкреатита, холецистита и ОРВИ.Коронавирус на структуру обращений туристов к врачам не повлиял практически никак. Как и в прошлом году фиксируются три случая на десять тысяч путешественников.Таким образом, согласно статистике страховщика, основанной на внушительной базе (это миллионы клиентов в 2020 и 2021 годах), вероятность симптоматически заболеть ковидом в зарубежной поездке составляет всего 0,03 процента. Это в десятки раз ниже средней частоты (от одного до четырех процентов — в зависимости от страны) обращений российских туристов за медпомощью по другим причинам.
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, страхование, туризм, коронавирус covid-19, медицина
Специалисты объяснили, почему туристы стали меньше болеть в поездках
АТОР: COVID-19 диагностируют лишь у трех из десяти тысяч обратившихся к врачу туристов
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Страховщики привели статистику частоты обращений российских туристов к врачам по поводу коронавируса на отдыхе за рубежом и рассказали, почему россияне в этом году стали реже болеть в поездках, сообщает
АТОР.
Специалисты крупнейшей страховой компании на туррынке проанализировали данные за три квартала 2021 года. Общая частота обращений отдыхающих за медпомощью в поездках за рубеж в 2021 году снизилась на 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Как считают эксперты, меньшее число обращений к врачу — результат того, что туристы и отели стали ответственнее относиться к отдыху, контактам, питанию и гигиене. Так, ротавирусная инфекция встречается реже, а недомогания из-за вирусов Коксаки, свирепствовавших еще несколько лет назад, отсутствовали совсем.
Чаще всего путешественники нуждались в медпомощи за рубежом, как и ранее, из-за отита, гастроэнтерита, панкреатита, холецистита и ОРВИ.
Коронавирус на структуру обращений туристов к врачам не повлиял практически никак. Как и в прошлом году фиксируются три случая на десять тысяч путешественников.
Таким образом, согласно статистике страховщика, основанной на внушительной базе (это миллионы клиентов в 2020 и 2021 годах), вероятность симптоматически заболеть ковидом в зарубежной поездке составляет всего 0,03 процента. Это в десятки раз ниже средней частоты (от одного до четырех процентов — в зависимости от страны) обращений российских туристов за медпомощью по другим причинам.