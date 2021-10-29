https://ria.ru/20211029/proisshestvie-1756830283.html

Нижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходов

Нижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходов - РИА Новости, 29.10.2021

Нижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходов

Сотрудники полиции в Нижегородской области разыскали водителя, насмерть сбившего двоих пожилых пешеходов и скрывшегося с места происшествия, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:28

2021-10-29T12:28

2021-10-29T12:28

происшествия

нижегородская область

авто

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области разыскали водителя, насмерть сбившего двоих пожилых пешеходов и скрывшегося с места происшествия, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло вечером 27 октября на автодороге Лукоянов – Салганы у подъезда к селу Ивково. Управляя автомобилем "ГАЗ", 58-летний житель Гагинского района совершил наезд на пешеходов, идущих по краю проезжей части. После происшествия водитель скрылся с места аварии. В результате ДТП погибли мужчина 1957 года рождения и женщина 1958 года рождения."Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении в порядке статьи 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), после чего нарушитель был помещен в специальное помещение для задержанных лиц", - говорится в сообщении.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211026/peshekhody-1756402258.html

https://ria.ru/20211020/devochka-1755419823.html

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происшествия, нижегородская область, авто, россия