https://ria.ru/20211029/pritesnenie-1756804869.html

США обвинили Россию в "притеснении независимых журналистов и СМИ"

США обвинили Россию в "притеснении независимых журналистов и СМИ" - РИА Новости, 29.10.2021

США обвинили Россию в "притеснении независимых журналистов и СМИ"

Госдепартамент США в четверг опубликовал от имени Вашингтона и десятка союзных ему стран заявление, в котором содержится критика в адрес властей России за якобы РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:39

2021-10-29T10:39

2021-10-29T10:39

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ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Госдепартамент США в четверг опубликовал от имени Вашингтона и десятка союзных ему стран заявление, в котором содержится критика в адрес властей России за якобы "усиливающееся притеснение в отношении независимых журналистов и СМИ", выражающееся, по мнению Штатов, через закон о СМИ-иноагентах, идея которого появилась и была реализована в самих США."Нижеподписавшиеся члены Коалиции за свободу СМИ выражают глубокую озабоченность относительно усиливающегося притеснения со стороны российского правительства в отношении независимых журналистов и СМИ в России. Свобода СМИ жизненно важна для эффективного функционирования свободных и открытых обществ, а также необходима для защиты прав человека и базовых свобод", - говорится в заявлении, которое обнародовал госдеп.Помимо США данный документ подписали Австралия, Канада, Чехия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Словакия, Словения, Украина и Великобритания.В своем заявлении страны-подписанты выразили осуждение якобы имевших место преследований со стороны властей РФ в отношении независимых журналистов и СМИ. "Мы настоятельно призываем Россию соблюдать свои международные обязательства и обязательства в области прав человека, а также уважать и гарантировать свободу СМИ и безопасность журналистов", - указано в документе.В этой связи США и их союзники отдельно упомянули закон о СМИ-иноагентах, в том числе в контексте работы финансируемой американским конгрессом медиакомпании Radio Free Europe / Radio Liberty. "Становится все более очевидным, что российское правительство намеревается заставить RFE/RL прекратить свое многолетнее присутствие в России - точно так же, как в последние годы оно вынудило закрыться несколько других независимых СМИ", - утверждается в заявлении.В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty*, которая в свою очередь финансируется конгрессом США.В США с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Согласно нормам этого закона, компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, к чему может обязать минюст страны, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую, американским властям. Регистрация иностранным агентом во многих случаях серьезно затрудняет работу организации и может повлечь репутационные или иные риски при работе в США.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов

https://ria.ru/20211021/inoagent-1755688385.html

https://ria.ru/20211019/markirovka-1755248946.html

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в мире, сша, чехия, франция, министерство юстиции сша, france 24, россия