19:48 29.10.2021 (обновлено: 21:04 29.10.2021)
На Кубани командира взвода ГИБДД приговорили к штрафу за взятки
На Кубани командира взвода ГИБДД приговорили к штрафу за получение взяток от подчиненных
КРАСНОДАР, 29 окт – РИА Новости. Командир взвода ДПС ГИБДД в Кореновском районе Кубани приговорён к штрафу за получение взяток от подчинённых, проходивших под кодовым названием "операция 900", сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
"Окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Игоря Тимина, обвиняемого в совершении 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ и 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (Мелкое взяточничество; Получение взятки должностным лицом)… Подсудимый, являясь командиром отдельного взвода ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Кореновскому району, негласно распространил среди сотрудников вверенного ему подразделения информацию о необходимости ежемесячно с заработной платы передачи ему взяток в виде денег в сумме 3 000 рублей. Завуалировано он назвал это "операция 900", - сообщает пресс-служба со ссылкой на приговор.
Кроме того, отмечается, что инспекторы за попустительство по службе должны были передавать ему деньги в размере 500 рублей после работы на маршрутах патрулирования, расположенных в населенных пунктах района, а после дежурства на федеральных трассах - в размере 1500 рублей.
"Подсудимый полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке судебного производства. Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон защиты и обвинения, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 050 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года", - добавляется в релизе.
Приговор в законную силу пока не вступил.