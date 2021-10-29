https://ria.ru/20211029/prigovor-1756936209.html

На Кубани командира взвода ГИБДД приговорили к штрафу за взятки

На Кубани командира взвода ГИБДД приговорили к штрафу за взятки - РИА Новости, 29.10.2021

На Кубани командира взвода ГИБДД приговорили к штрафу за взятки

Командир взвода ДПС ГИБДД в Кореновском районе Кубани приговорён к штрафу за получение взяток от подчинённых, проходивших под кодовым названием "операция 900",... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:48

2021-10-29T19:48

2021-10-29T21:04

происшествия

россия

кореновский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 29 окт – РИА Новости. Командир взвода ДПС ГИБДД в Кореновском районе Кубани приговорён к штрафу за получение взяток от подчинённых, проходивших под кодовым названием "операция 900", сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края."Окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Игоря Тимина, обвиняемого в совершении 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ и 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (Мелкое взяточничество; Получение взятки должностным лицом)… Подсудимый, являясь командиром отдельного взвода ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Кореновскому району, негласно распространил среди сотрудников вверенного ему подразделения информацию о необходимости ежемесячно с заработной платы передачи ему взяток в виде денег в сумме 3 000 рублей. Завуалировано он назвал это "операция 900", - сообщает пресс-служба со ссылкой на приговор.Кроме того, отмечается, что инспекторы за попустительство по службе должны были передавать ему деньги в размере 500 рублей после работы на маршрутах патрулирования, расположенных в населенных пунктах района, а после дежурства на федеральных трассах - в размере 1500 рублей."Подсудимый полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке судебного производства. Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон защиты и обвинения, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 050 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года", - добавляется в релизе.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20211029/mvd-1756849530.html

россия

кореновский район

краснодарский край

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происшествия, россия, кореновский район, краснодарский край