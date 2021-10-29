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В Ульяновской области вынесли приговор водителю, сбившему трех девочек

В Ульяновской области вынесли приговор водителю, сбившему трех девочек - РИА Новости, 29.10.2021

В Ульяновской области вынесли приговор водителю, сбившему трех девочек

Водитель легковушки, в состоянии наркотического опьянения сбивший трех девочек в Ульяновской области, получил четыре года колонии-поселения, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:59

2021-10-29T10:59

2021-10-29T10:59

происшествия

ульяновская область

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Водитель легковушки, в состоянии наркотического опьянения сбивший трех девочек в Ульяновской области, получил четыре года колонии-поселения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.ДТП произошло в сентябре 2020 года. Мужчина за рулем "Лады Приоры" не справился с управлением и сбил троих 13-летних девочек, идущих по левой стороне дороги навстречу движению транспорта."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что мужчина управлял машиной в состоянии наркотического опьянения. Он превысил скорость и наехал на трех девочек, возвращавшихся из школы."Суд согласился с позицией прокурора района и приговорил Нифтиева к четырем годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211027/devochka-1756584709.html

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происшествия, ульяновская область, россия