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В КНР электронные водительские права повсеместно введут к концу года
В КНР электронные водительские права повсеместно введут к концу года - РИА Новости, 29.10.2021
В КНР электронные водительские права повсеместно введут к концу года
Китай активизирует усилия по выдаче электронных водительских удостоверений по всей стране к концу 2021 года, сообщили в среду в министерстве общественной... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:06
2021-10-29T12:06
2021-10-29T12:06
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МОСКВА, 29 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай активизирует усилия по выдаче электронных водительских удостоверений по всей стране к концу 2021 года, сообщили в среду в министерстве общественной безопасности КНР.По данным ведомства, электронные водительские права в настоящее время выдаются в 138 городах страны. Уже более 32 миллионов водителей подали заявки на их получение.Подать заявку на их получение можно через официальное мобильное приложение "Цзяогуань 12123" ("Управление транспортом 12123"). По юридической силе они приравниваются к физическим.С 1 сентября 2021 года цифровой формат водительского удостоверения стал доступен для оформления в 28 городах Китая, включая Пекин и Шанхай. А с 20 октября еще в 110 городах также началась выдача этих документов.
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