https://ria.ru/20211029/pozhar-1756942930.html
В Апатитах загорелась ТЭЦ
В Апатитах загорелась ТЭЦ - РИА Новости, 29.10.2021
В Апатитах загорелась ТЭЦ
Возгорание произошло в бункере пыли на ТЭЦ в городе Апатиты, персонал эвакуирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:33
2021-10-29T20:33
2021-10-29T20:33
происшествия
мурманская область
апатит
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 29 окт – РИА Новости. Возгорание произошло в бункере пыли на ТЭЦ в городе Апатиты, персонал эвакуирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области."В 19.10 поступило сообщение от дежурной ТЭЦ о том, что произошло возгорание бункера пыли №5, туда выдвинулись пожарно-спасательные подразделения, подтвердили пожар по номеру 2. Горит открытым огнем в цеху. Прокладывалась магистральная линия. Персонал эвакуирован", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211029/pozhar-1756887721.html
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происшествия, мурманская область, апатит, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Апатитах загорелась ТЭЦ
На ТЭЦ в Апатитах Мурманской области произошло возгорание, пострадавших нет