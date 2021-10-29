https://ria.ru/20211029/pozhar-1756942930.html

В Апатитах загорелась ТЭЦ

В Апатитах загорелась ТЭЦ - РИА Новости, 29.10.2021

В Апатитах загорелась ТЭЦ

Возгорание произошло в бункере пыли на ТЭЦ в городе Апатиты, персонал эвакуирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:33

2021-10-29T20:33

2021-10-29T20:33

происшествия

мурманская область

апатит

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/158101/24/1581012464_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_44d656fba3f5a16cf7c1dde37c7dce38.jpg

МУРМАНСК, 29 окт – РИА Новости. Возгорание произошло в бункере пыли на ТЭЦ в городе Апатиты, персонал эвакуирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области."В 19.10 поступило сообщение от дежурной ТЭЦ о том, что произошло возгорание бункера пыли №5, туда выдвинулись пожарно-спасательные подразделения, подтвердили пожар по номеру 2. Горит открытым огнем в цеху. Прокладывалась магистральная линия. Персонал эвакуирован", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211029/pozhar-1756887721.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманская область, апатит, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)